سالم ربيع: النصرعالج سلبيات الموسم الماضي بحنكة شرودر

أكد المدرب سالم ربيع أن النصر استفاد من استقراره الإداري والفني، ونجح في سلبيات الموسم الماضي، بفضل حنكة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، مشيراً إلى أن إدارة العميد نجحت بدورها في استقطاب لاعبين حسب حاجة المدرب وخطة لعبه، وأضاف قائلاً: ظهر النصر بصورة جيدة في الجولتين الماضيتين، واستحق العلامة الكاملة، بالنظر إلى الأداء المميز في المباراتين، وقد ساهم هذا الانتصار في تعزيز ثقة اللاعبين في قدراتهم، كما أنه يعتبر بمثابة رسالة قوية إلى باقي المنافسين على لقب الدوري.

وأوضح سالم ربيع أن ما يحسب للنصر أنه واصل البناء على مكاسب الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق بصورة جيدة، وكان من بين أفضل الفرق في مرحلة الإياب، إضافة إلى وصوله إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وقال لاعب النصر السابق: من أبرز السلبيات التي عالجها شرودر، البطء في بناء الهجمة، حيث تمكن من تطوير الأداء الهجومي للفريق، وتشكيل ثنائي رائع بين عادل تاعرابت وعلي مبخوت، وتفعيل دور الأجنحة في بناء الهجمات، ما خلق منظومة هجومية متكاملة، تتميز بالسرعة في الانتقال بالكرة، كما طور أداء خط الدفاع، بقيادة البوسني سمير مميشيفتش.

وفاز النصر في الجولتين الأولى والثانية على حساب العروبة 5 – 1 وبني ياس 4 - 1، محققاً بذلك أفضل انطلاقة تهديفية في عصر الاحتراف، كما حقق قفزة نوعية مقارنة بالموسم الماضي، الذي اهتزت فيه شباكه بـ 7 أهداف في المباراتين الأولى والثانية.

خيارات

وصرح سالم ربيع بأن النصر كان يعاني في الموسم الماضي من ضعف دكة الاحتياط، وهو الأمر الذي تم تداركه في الموسم الجديد، وأصبح المدرب يمتلك خيارات عديدة في مختلف المراكز، حيث تضم الدكة حالياً لاعبين ممتازين، مثل الإيطالي مانولو غابياديني، والإيفواري عبد الله توري، وأحمد جشك وماجد الطنيجي وراشد عمر وغيرهم.

وأعرب لاعب النصر السابق عن تفاؤله بقدرة الفريق على مواصلة تقديم مستوياته القوية في الجولات المقبلة، مشيراً إلى أن العميد كان الأفضل من ناحية الأداء في الجولتين الماضيتين، مقارنة بباقي الفرق التي تقاسمه الصدارة.

ورفض سالم ربيع اعتبار مواجهة الوصل في الجولة الثالثة الاختبار الحقيقي للنصر، مشيراً إلى أنه مهما كانت نتيجة المباراة، لا يمكن إصدار أي حكم بشأن إمكانات الفريق وقدرته على المنافسة على اللقب، وقال: يملك النصر مجموعة ممتازة من اللاعبين، وستكون مواجهة الوصل في الجولة الثالثة، محطة مهمة، وفرصة إضافية لكسب 3 نقاط، وتعزيز ثقة الفريق بنفسه، لكنها تبقى مجرد مباراة، ولن تؤثر نتيجتها في الفريقين، لأنهما في بداية الموسم، وهناك المزيد من الجولات للتدارك.

مستويات

وعن رأيه في مستوى الدوري بعد مرور جولتين، أكد سالم ربيع وجود تباين كبير في مستويات بعض الفرق، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن هناك فرقاً لم تظهر بمستوياتها المعتادة، رغم نتائجها الإيجابية، مثل شباب الأهلي والوحدة والوصل بطل الثنائية، وكذلك العين بطل آسيا، في المقابل ظهرت فرق أخرى بمستويات جيدة، وفي مقدمها النصر، ثم البطائح واتحاد كلباء والشارقة، وقال: من خلال الجولتين الأولى والثانية، يبدو مستوى الدوري أقل من الموسم الماضي، وأتمنى أن تستثمر أغلب الفرق فترة التوقف الحالية، لإعادة ترتيب أوراقها، وتحسين مستوياتها.