كأس دوري أبطال آسيا للنخبة تبدأ جولتها القارية من العين 16 الجاري

تبدأ كأس دوري أبطال آسيا للنخبة جولة في مختلف أرجاء القارة الآسيوية، تشمل الاتحادات الأعضاء الـ12 المشاركة في مسابقة الأندية الآسيوية للرجال، خلال موسم 2024 – 2025.

وأكد الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي أن نسخة الكأس الأصلية ستبدأ جولتها بزيارة نادي العين كمحطة أولى يوم 16 سبتمبر الجاري، على هامش اليوم الافتتاحي لمرحلة الآسيوي، باعتباره آخر فريق توج بلقب دوري الأبطال في النسخة الأخيرة.

وتتميز كل جولة لاحقة في مرحلة الدوري بوجهة مختلفة للكأس، إلى جانب وجهتين أخريين في دور الـ16، حيث تسافر الكأس عبر أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وقطر وتايلاند وأوزبكستان قبل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض للبقاء طوال مدة الأدوار النهائية، التي تتوج بمباراة حسم اللقب يوم 4 مايو 2025.

وتتيح جولة الكأس فرصة للجماهير المتحمسة من أجل مشاهدة الجائزة المبهرة للبطولة، والتقاط الصور معها، والتي تم الكشف عنها خلال قرعة مرحلة الدوري الشهر الماضي، حيث سيتنافس أفضل 24 نادياً في قارة آسيا من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.