«رجبي الأبيض» يغادر إلى إنشيون للمشاركة في «نخبة آسيا»

يغادر منتخبانا الوطنيان للرجبي للرجال والسيدات اليوم، إلى مدينة إنشيون الكورية، للمشاركة في كأس آسيا للنخبة لسباعيات الرجبي، والتي تقام جولتها الأولى يومي السبت والأحد المقبلين، ويترأس البعثة سعود بالشالات عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للرجبي، وفوزية فريدون عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد.

وتضم البعثة 24 لاعباً ولاعبة، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، حيث تضم البعثة أبولو بيرليني مدرب منتخبنا الوطني للرجال، وفيلاديلفيا أولاندو مدربة منتخبنا الوطني للسيدات، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، يوسف شاكر، مات بيوتنر، بنيامين جون، فيشنو، جيني، نزار مهران، حازم حسن وريم مصطفى.

ويلعب منتخب الرجال ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات هونغ كونغ حامل اللقب، كوريا الجنوبية وسنغافورة، فيما تضم المجموعة الأولى، اليابان، الصين، تايلاند وماليزيا، بينما يلعب منتخبنا للسيدات في المجموعة الأولى مع اليابان، تايلاند وكازاخستان.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي، أن الاستعدادات للبطولة بدأت من 3 أشهر، مع ختام الدوري الإماراتي للرجبي، وقال: ((بدأنا بقائمة موسعة من 40 لاعباً ولاعبة.