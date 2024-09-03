«رجبي الأبيض» يغادر إلى إنشيون للمشاركة في «نخبة آسيا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
يغادر منتخبانا الوطنيان للرجبي للرجال والسيدات اليوم، إلى مدينة إنشيون الكورية، للمشاركة في كأس آسيا للنخبة لسباعيات الرجبي، والتي تقام جولتها الأولى يومي السبت والأحد المقبلين، ويترأس البعثة سعود بالشالات عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للرجبي، وفوزية فريدون عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد.
وتضم البعثة 24 لاعباً ولاعبة، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، حيث تضم البعثة أبولو بيرليني مدرب منتخبنا الوطني للرجال، وفيلاديلفيا أولاندو مدربة منتخبنا الوطني للسيدات، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، يوسف شاكر، مات بيوتنر، بنيامين جون، فيشنو، جيني، نزار مهران، حازم حسن وريم مصطفى.
ويلعب منتخب الرجال ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات هونغ كونغ حامل اللقب، كوريا الجنوبية وسنغافورة، فيما تضم المجموعة الأولى، اليابان، الصين، تايلاند وماليزيا، بينما يلعب منتخبنا للسيدات في المجموعة الأولى مع اليابان، تايلاند وكازاخستان.
وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي، أن الاستعدادات للبطولة بدأت من 3 أشهر، مع ختام الدوري الإماراتي للرجبي، وقال: ((بدأنا بقائمة موسعة من 40 لاعباً ولاعبة.
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