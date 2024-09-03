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اتحاد التنس يوافق على طلب «الآسيوي» بضم «البيكل بول»

9/3/2024 7:10:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة، إضافة رياضة ((البيكل بول)) إلى نشاطات الاتحاد، جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري، الذي أقيم في دبي، بحضور أحمد عبدالملك أهلي نائب رئيس الاتحاد، وناصر المرزوقي الأمين العام والأعضاء.

واعتمد الاتحاد رياضة ((البيكل بول))، ضمن ناشطاته، بناء على طلب رسمي تلقاه اتحاد التنس من الاتحاد الآسيوي.

وأكد ناصر المرزوقي، أن ضم رياضة البيكل بول لنشاطات الاتحاد رسمياً، سيسهم بتنظيم بطولات محلية، والإشراف عليها خلال خلال المسابقات المقبلة، وذلك لأجل تطويرها، ووفقاً لآليات وقوانين الاتحاد الدولي، وسيحرص اتحاد الإمارات للتنس على تقديم الدعم الفني والإداري، ولجذب المواهب الشابة.

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