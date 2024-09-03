منتخب الفنون القتالية يحصد 6 ميداليات ببطولة غرب آسيا في الأردن

حصد لاعبو الإمارات للفنون القتالية 6 ميداليات، في منافسات بطولة غرب آسيا للمبارزة للناشئين والأشبال والبراعم، والتي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمّان.

و توج فارس البلوشي بذهبية الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، وعبدالله الكندي بميداليتين، ذهبية السابر لفئة تحت 17 سنة، وفضية السابر لفئة تحت 15 سنة.

وتوجت أصيلة الزعابي بذهبية السابر لفئة تحت 17 سنة، والهيام البلوشي، ببرونزية الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، فيما جاءت مفاجأة البطولة من المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، عبدالله السماحي، حيث حصل على ذهبية غرب آسيا، بعد فوزه في منافسات الابيه لفئة تحت 11 سنة، ليكون أول إماراتي يظفر بذهبية آسيا في فئته.