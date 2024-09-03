«دبي الرياضي» يفتح باب التسجيل بدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

فتح مجلس دبي الرياضي، أمس، باب التسجيل للنسخة الثانية عشرة من ((دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات))، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

ويستمر التسجيل عبر الموقع الرسمي للدورة حتى 4 أكتوبر المقبل فيما تقام المنافسات بين 16 و30 من الشهر نفسه، وتتضمن النسخة الجديدة 8 ألعاب متنوعة هي البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، وسباق الموانع، وكرة السلة الثلاثية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلالها حصة الكوس رئيس قسم رياضة المرأة، مديرة الدورة، وعلياء الصافي المنسق العام للدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وراشد الكلباني - مشرف ومدرب ميدان فزاع للرماية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

لوائح

وشهدت الورشة استعراض اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة الثانية عشرة من الدورة وشروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة.

وأعلنت اللجنة الفنية عن تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، حيث تم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 16 أكتوبر في مركز دبي الدولي للبولينغ، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي 17 أكتوبر، وتقام بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي يوم 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون يوم 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي غرافيتي جيم يوم 27 أكتوبر، وتقام بطولة كرة السلة 3 × 3 في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.

شروط التسجيل

وضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 رياضات مختلفة كحد أقصى، ويسمح للموظفات وزوجات الموظفين وبنات الموظفات والموظفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات، وسيغلق التسجيل في كل رياضة بعد اكتمال العدد المسموح به للمشاركة، ويشترط مرور 6 أشهر على تعيين اللاعبة في المؤسسة التي تشارك باسمها من تاريخ بدء الدورة.