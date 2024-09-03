الاتحاد السعودي يضم دانيلو وبيرخفين

(MENAFN
- Al-Bayan)
غادر لاعب الوسط الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا باريس سان جرمان، الذي دافع عن ألوانه لأربعة مواسم، وذلك من أجل الانتقال إلى الاتحاد السعودي، بعقد لمدة عامين.
وقال سان جرمان في بيان: ((إن دانيلو بيريرا ينضم إلى النادي السعودي الاتحاد، في انتقال نهائي))، بينما نشر النادي السعودي في صفحته على موقع ((إكس))، مقطعي فيديو مرفقين بـ ((من باريس إلى جدة، دانيلو بيريرا مدافعاً للعميد))، و((دانيلو بيريرا نمر)).
وأعلن الاتحاد السعودي أيضاً، أمس، عن ضمه الجناح الهولندي ستيفن بيرخفين، قادماً من أياكس.
وأفاد أياكس في بيان بأنه ((سنتقاضى أكثر من 21 مليون يورو، كبدل انتقال من النادي السعودي))، مضيفاً أن عقد اللاعب مع النادي الهولندي كان سينتهي في 30 يونيو 2027.
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