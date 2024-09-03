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الاتحاد السعودي يضم دانيلو وبيرخفين

9/3/2024 7:10:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر لاعب الوسط الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا باريس سان جرمان، الذي دافع عن ألوانه لأربعة مواسم، وذلك من أجل الانتقال إلى الاتحاد السعودي، بعقد لمدة عامين.

وقال سان جرمان في بيان: ((إن دانيلو بيريرا ينضم إلى النادي السعودي الاتحاد، في انتقال نهائي))، بينما نشر النادي السعودي في صفحته على موقع ((إكس))، مقطعي فيديو مرفقين بـ ((من باريس إلى جدة، دانيلو بيريرا مدافعاً للعميد))، و((دانيلو بيريرا نمر)).

وأعلن الاتحاد السعودي أيضاً، أمس، عن ضمه الجناح الهولندي ستيفن بيرخفين، قادماً من أياكس.

وأفاد أياكس في بيان بأنه ((سنتقاضى أكثر من 21 مليون يورو، كبدل انتقال من النادي السعودي))، مضيفاً أن عقد اللاعب مع النادي الهولندي كان سينتهي في 30 يونيو 2027.

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