3 ملايين مشارك في 208 فعاليات رياضية بدبي

تستضيف دبي أكثر من 208 فعاليات متنوعة في الثلث الأخير من 2024، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومن المتوقع أن تستقطب حوالي 3 ملايين مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها، وتتوزع هذه الفعاليات بين 63 فعالية دولية و136 تنافسية ومجتمعية محلية و9 مؤتمرات ومعارض.

وتتصدر النسخة الثانية من بطولة ((بينوس كلاسيك)) لبناء الأجسام المشهد في نهاية هذا الأسبوع بمركز دبي العالمي التجاري بمشاركة 700 ولاعبة، ويبلغ مجموع جوائز المالية مليوناً و200 ألف درهم، وتضم الفعالية مجموعة من المنافسات في فئات مختلفة ومعرضاً يقدم أفضل المنتجات في مجال اللياقة البدنية ويشكل فرصة مهمة للتواصل وتطوير الأعمال التجارية والاستفادة من فرص التعليم والتدريب، وتقام على هامش مهرجان ((بينوس كلاسيك)) بطولة العرب لمصارعة الذراعين في 10 أوزان للرجال والشباب، بمشاركة 150 لاعباً يمثلون 12 دولة، بإشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين.

وفي 21 سبتمبر الجاري تستضيف دبي بطولة العالم لمصارعة الذراعين بمشاركة 16 من نخبة الأبطال في هذه الرياضة التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، ويشهد شهر سبتمبر العديد من الفعاليات الأخرى مثل بطولة سوبر الخليج برو لبناء الأجسام وكذلك النسخة الـ15 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) التي ستقام 22 سبتمبر، وينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة ((ماجد الفطيم)) في قاعة ((سكي دبي)) الثلجية بمول الإمارات.

ويتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يراوح عددها بين 20 و22 حاجزاً، والتي تم تصميمها على مضمار يمتد مسافة 3.5 كيلومترات، بحيث يجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي المرتقب يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق.

وتقام بطولة الرجبي الدولية خلال الفترة بين 27 سبتمبر و12 أكتوبر المقبل بمشاركة 450 لاعباً، ويشهد شهر أكتوبر العديد من الفعاليات المثيرة والمتميزة منها المؤتمر الدولي للطب الرياضي، الذي يشارك فيه 45 متحدثاً عالمياً، و26 آخرين من الإمارات والمنطقة، ومعرض دبي للعضلات 2024 هو المعرض الدولي الرائد للياقة البدنية وبناء الأجسام. ويقام في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وسيشهد المعرض هذا العام نسخته الأكبر بحضور 38,000 زائر وأكثر من 400 علامة تجارية عارضة و5000 مشارك.

ويتصدر تحدي دبي للياقة المشهد بداية من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الجديدة أكثر من مليونين و500 ألف مشارك، كما يشهد الأسبوعان الأخيران من أكتوبر فعاليتين متميزتين، الأولى تحدي ((أربيان وريورز للموانع)) التي من المتوقع أن تسجل ما يقرب من 3500 مشارك، والثانية سباق دبي نصف الماراثون الذي يستقطب سنوياً أكثر من 3000 عداء وعداءة.

وتستضيف دبي النسخة الأولى من بطولة ((بريميير بادل P1 دبي)) التي تنظمها غالوب غلوبال بالتعاون مع المجلس في استاد سوق دبي الحرة للتنس خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل وتعد جزءاً من سلسلة بطولات تضم 25 جولة تتوزع على 18 دولة في خمس قارات. يشارك في البطولة 256 لاعباً ولاعبة من الأفضل في العالم يتنافسون ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات للحصول على جوائز قيمة تبلغ قيمتها الإجمالية 470 ألف يورو (1.89 مليون درهم إماراتي).

وتضم قائمة الفعاليات لشهري نوفمبر وديسمبر سباق دبي للتجديف الواقف وسباق السيدات للجري وتحدي دبي للدراجات الهوائية، وسباق سبارتان الشرق الأوسط للحواجز، وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف، وبطولة دبي للتراثليون، وماراثون دبي للجري، وبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات والعديد من الفعاليات الأخرى.