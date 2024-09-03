العرياني سادس رماية البندقية 50 متراً في «بارالمبية باريس»

حقق عبدالله سلطان العرياني، الإمارات للرماية، المركز السادس في نهائيات مسابقة البندقية 50 متراً (ثلاثة أوضاع)، أمس، ضمن الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)).

وتأهل العرياني، بنجاح من التصفيات التي أقيمت صباح أمس، بمركز شاتورو للرماية، في حين لم يحالف التوفيق زميله عبيد الدهماني.

وفي النهائيات التي شارك فيها أفضل 8 رماة على مستوى العالم، حجز العرياني المركز السادس في الترتيب العام بإجمالي 409.5 نقاط، في حين فاز بالمركز الأول الكوري الجنوبي جينو بارك بإجمالي 454.6 نقطة، محققاً رقماً بارالمبياً جديداً وفاز بالميدالية الذهبية.

ويتبقى للعرياني خوض منافسات مسابقة البندقية 50 متراً راقداً، والمقرر إقامتها غداً. وتخوض بعثة الإمارات اليوم منافسات، اليوم الثامن للدورة، والتي تتضمن مشاركة 4 لاعبين ولاعبات في مسابقات ألعاب القوى، حيث تشارك مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40)، وكل من نورة الكتبي وذكره الكعبي في نهائيات مسابقة دفع الجلة فئة (F32)، ومحمد الكعبي، في نهائي دفع الجلة أيضاً فئة (F36).