«البريمرليغ» الأعلى إنفاقاً في «الميركاتو» بـ 1.69 مليار دولار

عززت إنجلترا هيمنتها هذا الصيف على سوق الانتقالات في للرجال، وظلت البطولة الأكثر إنفاقاً بفارق كبير عن بقية البطولات، بينما انتزعت من ألمانيا المركز الأول من حيث الإيرادات، وفقاً لتقرير نشره الاتحاد الدولي ((فيفا)) أمس.

ووفقاً للتقرير، أنفقت أندية ((البريمرليغ)) 1.69 مليار دولار، في الفترة ما بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر مقابل 526 دولية.

وتُعتبر هذه القيمة أقل قليلاً عما كان عليه الحال في صيف 2023 (1.98 مليار دولار)، لكنها أكثر من ضعف ما أُنفق في إيطاليا (825 مليون دولار) التي تقدمت على فرنسا (697 مليون دولار) وإسبانيا (599 مليون دولار) وألمانيا (572 مليون دولار).

وتراجعت السعودية التي حلّت في المركز الثاني العام الماضي إلى المركز السادس خلف ((الخمسة الكبار)) الأوروبيين، إذ أنفقت 431 مليون دولار، أي نصف ما أنفقته في صيف 2023.

ومن ناحية البائعين، حطمت الأندية الإنجليزية الرقم القياسي للإيرادات المُسجّل باسم الأندية الألمانية العام الماضي، إذ جمعت أندية إنجلترا 1.25 مليار دولار بفضل انتقالات دولية لـ523 لاعباً.

وحلّت فرنسا في المركز الثاني على هذا الصعيد (756 مليون دولار)، متقدمة على إسبانيا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا. وجاءت البرازيل في طليعة البائعين غير الأوروبيين بحلولها ثامنة (278 مليون دولار)، في دلالة على الهيمنة الاقتصادية لكرة القدم في القارة ((العجوز)).

وبشكل إجمالي، تراجعت رسوم الانتقالات في كرة القدم للرجال بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، لكن مع تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الصفقات بواقع 11 ألفاً.

من ناحية أخرى، شهدت كرة القدم النسائية تقدماً مذهلاً، على الرغم من أن المبالغ المدفوعة أقل بكثير مقارنة بالرجال، إلا أن عدد الانتقالات الدولية ارتفع بنسبة 31% مقارنة بالصيف الماضي (1125) مقابل قيمة زادت عن الضعف لتصل إلى 6.8 ملايين دولار.