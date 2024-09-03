6 بطاقات مباشرة في تصفيات آسيا لـ«مونديال 2026»

بحثاً عن ست بطاقات مباشرة، ينطلق غداً الخميس الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، بمشاركة 18 منتخباً في 3 مجموعات. وسيضمن العرب حسابياً بطاقة على الأقل في النهائيات التي يشارك فيها 48 منتخباً للمرة الأولى، بعد وقوع خمسة منتخبات عربية في المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية صاحبة أفضل إنجاز آسيوي في تاريخ المونديال، عندما حلت رابعة على أرضها في 2002.

وتتجه الأنظار نحو المجموعة الثالثة التي تضم 3 منتخبات من العيار الثقيل، هي اليابان وأستراليا والسعودية، وتتوزع المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر الملحق الدولي. ويُفتتح هذا الدور بمباراة أستراليا وضيفتها البحرين ضمن المجموعة الثالثة، للمرة الأولى في فود كوست، حيث تتطلع لحجز تأهلها السادس توالياً.

بوابة التصفيات

وبعد مشاركته الأولى في مونديال 2022 من باب الاستضافة، يستضيف ((العنابي)) شقيقه ((الأبيض)) الإماراتي على إستاد أحمد بن علي في الدوحة، ويدخل منتخب الإمارات الذي شارك في المونديال مرة وحيدة في 1990 بإيطاليا، اللقاء بمعنويات عالية، بعدما ضم مدربه البرتغالي باولو بينتو أربعة لاعبين جدد إلى تشكيلتها.

وفي المجموعة الأولى ذاتها ، تتطلع إيران التي فازت 16 مرة في 19 مباراة على أرضها ضمن التصفيات، إلى ظهور رابع توالياً في المونديال وسابع بشكل عام، عندما تبدأ مشوار الدور الثالث أمام ضيفتها قرغيزستان في فولاد شهر.

وتلعب أوزبكستان الباحثة عن طرد شبح تصفيات 2014 عندما أخفقت في حجز مقعد مباشر بفارق الأهداف، مع ضيفتها كوريا الشمالية المشاركة مرتين في 1966 و2010، في طشقند. وتقام المرحلة الثانية من الدور الثالث الثلاثاء المقبل.

المنتخب الوحيد الآخر الذي لم تهتز شباكه في الدور الثاني كان اليابان التي تستقبل في المجموعة الثالثة غريمتها الصين، المتأهلة إلى هذا الدور بفارق الأهداف عن تايلاند، على إستاد سايتاما. وستواجه بطلة آسيا أربع مرات الصين للمرّة الأربعين، باحثة عن تأكيد تفوقها على غريمتها لأن هزيمتها الأخيرة أمامها تعود إلى 1998 قبل 16 مواجهة.

تفوّق سعودي

ويتطلع المنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني إلى حسم التأهل الثالث توالياً والسابع بشكل عام، عندما يستضيف على استاد الملك عبد الله في جدة إندونيسيا التي لم يخسر أمامها في 15 مباراة ((12 فوزاً)).

وتحلم إندونيسيا بالظهور لأوّل مرّة في النهائيات، وهي الفريق الوحيد من الدور الأول الذي يصل إلى هذه المرحلة، إذ كانت مشاركتها في 1938 تحت اسم جزر الهند الشرقية قبل الاستقلال.

وتبدو حظوظ كوريا الجنوبية، صاحبة الرقم القياسي الآسيوي بالمشاركة في المونديال ((11))، مرتفعة في المجموعة الثانية إلى جانب خمسة منتخبات عربية هي العراق، الأردن، عمان، فلسطين والكويت.

كما يستضيف ((محاربو تايغوك)) فلسطين في سيئول، وتعود آخر خسارة لهم في التصفيات إلى يونيو 2013، وتأهلت فلسطين للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية في كأس آسيا الأخيرة محققة فوزها الأول على الإطلاق، وهي تخوض هذا الدور للمرة الأولى باحثة عن باكورة مشاركاتها في المونديال.

العراق وعمان

وعلى إستاد البصرة، يواصل العراق بحثه عن مشاركة ثانية في كأس العالم بعد أولى عام 1986، عندما يستقبل منتخب عمان في المواجهة الثلاثين بينهما، فيما خيّم التعادل على مبارياتهما الأخيرة ولم يفز العمانيون أبداً في العراق ((خسروا 6 من أصل 7)).

ويتطلع الأردن الذي حقق نتيجة رائعة في كأس آسيا مطلع العام عندما بلغ المباراة النهائية وخسر أمام قطر المضيفة 1-3، إلى بطاقة مونديالية غير مسبوقة ومحو ألم السقوط في الملحق القاري عام 2014، عندما يلاقي الكويت على إستاد عمان الدولي.

في المقابل، تبحث الكويت التي ظهرت في المونديال مرّة واحدة في 1982، عن فوز أول على الأردن منذ 2014.