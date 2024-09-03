خالد عيسى: التأهل للمونديال مع المنتخب هدفي قبل الاعتزال

رهن حارس المنتخب الوطني والعين، خالد عيسى، قرار اعتزاله اللعب بالتأهل مع الأبيض الإماراتي إلى نهائيات كأس العالم، واعتبره الهدف الثاني الذي يسعى لتحقيقه، وإضافته إلى سجل مشواره الكروي، بعد التتويج مع العين بلقب دوري أبطال آسيا 2024، وقال: سأعتزل إذا وصلت مع الإمارات إلى نهائيات كأس العالم، بعد أن حققت حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، فقد حصلت على ألقاب جماعية وفردية محلية وقارية، لكن بطولة آسيا والتأهل لكأس العالم، هدفان أتمنى أن أحققهما قبل الاعتزال، حققت الأول، وتبقى الهدف الثاني، وأتمني أن أكون أحد المساهمين في فرحة الوطن بالتأهل للمونديال المقبل، موضحاً أن القرار الأمثل الذي سيتخذه بعد اعتزاله هو التفرغ لحياته الشخصية والطبيعية، مع الأهل و((العيال)) والأصدقاء.

المركز الأصعب

عن مدى حساسية مركزه كحارس مرمى، قال: هو أصعب مركز، فالحارس يضع أمامه مسؤولية 10 لاعبين داخل الملعب، وعشرات الآلاف من الجمهور في المدرجات والبيوت ينتظرون الفوز، فمثلاً المهاجم يلعب 90 دقيقة، ويهدر فرصاً عدة، ولكنه في الدقيقة الأخيرة يسجل هدف الفوز، فهو يعتبر رجل المباراة، والحارس يواجه دائماً انتقادات الجمهور، ويحاول بشتى السبل إرضاءهم بالعزيمة والمجهود، وزيادة جرعة التدريبات.

موسم للنسيان

كما علق خالد عيسى على خروج العين من الموسم الماضي بلا أي بطولة محلية، فقال: الموسم الماضي كان للنسيان، فقد خسرنا بطولات محلية، ولكن ربحنا بطولة قارية في نهاية المطاف، وهذه البطولة سنبني عليها أشياء كثيرة في المرحلة المقبلة، وبرغم أننا تراجعنا كثيراً في المسابقات المحلية، ولكن عودتنا كانت عبارة عن انطلاقة سريعة، مثل ((النشابة))، والبطولة القارية منحت النادي قيمة كبيرة، وحتى أكون صريحاً معك، ففي كل موسم نشارك فيه بدوري أبطال آسيا، إذا كان فريقنا جيداً أم لا، فالمطلب هو اللقب، وهذه الشخصية زرعها العاملون على هذا النادي في الأجيال العيناوية، وعندما وصلنا مرحلة ثمن النهائي في النسخة الماضية من البطولة القارية، اعتقدنا كلاعبين أننا حققنا انتصاراً كبيراً، ولكن وصلتنا رسالة من رئاسة النادي، تطالبنا بالمضي قدماً في المسابقة، والحمد لله، تحقق الهدف، ورأينا السعادة على وجوه المعازيب والجمهور.

الماء والقفازات

وفسر خالد عيسى بعض اللقطات التي تظهره وهو يرش الماء على قفازه، وما يعنيه ذلك، قال: الحقيقة أن ما أفعله هو مجرد استفزاز للمنافسين، وصنع أجواء من الإثارة بيننا والجمهور، ولكن هناك بعض الناس يدخلون في الذمم، ويقولون إن خالد يتعامل بالشعوذة، ويرش ماء على أرضية الملعب وعلى القفاز، وهذه اللقطات التي يتم التقاطها لي، أمر عادي، ويتكرر في عالم كرة القدم دائماً، لكن بعض ضعاف النفوس يحبون التركيز في مثل هذه التفاصيل.

أصعب اللحظات

وعن أصعب اللحظات التي عاشها مع العين، قال: هناك لحظات كثيرة عشتها بالنادي، لها ذكريات وطعم خاص، وتعتبر نسخة 2016 من بطولة آسيا، هي أكثر اللحظات التي أحزنتني، لأن اللقب كان في متناول اليد أكثر من نسخة 2024، ولكننا فعلنا كل ما يمكن فعله في تلك النسخة، فقد استحوذنا على مباراتي النهائي طولاً وعرضاً، ولكن لم يكتب لنا التوفيق، والحمد لله، عوضنا البطولة خلال 7 أو 8 سنوات.

وليد سالم

وأضاف حارس العين المتألق: نسخة البطولة الآسيوية الماضية، كانت صعبة على الجميع، وليس لنا فقط بنادي العين، وكنت دائماً أتمنى أن أحقق ما حققه الحارس وليد سالم، الذي ظل اسمه يتردد في كل بيت، والحمد لله، استطعت أن أحقق هذه الأمنية، ووليد سالم من أكثر الأشخاص الذين ساعدوني ووقفوا معي، لأدون اسمي في سجلات هذا النادي، وله التحية، وأشكره على كل نصيحة قدمها لي.