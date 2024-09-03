151 مليون درهم القيمة التسويقية لـ «الأبيض»

يستعد المنتخب الوطني لاستئناف رحلته من أجل التأهل لكأس العالم 2026، اعتباراً من يوم غدٍ، عندما يحل ضيفاً على المنتخب القطري، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، وتتميز التشكيلة الحالية لـ ((الأبيض))، بمعدل أعمار صغير، ليكون منتخبنا الأكثر شباباً بين منتخبات المجموعة، التي تضم أيضاً إيران، أوزبكستان، قرغيزستان وكوريا الشمالية، إلى جانب كونه ثاني أعلى قيمة تسويقية.

ويصل متوسط أعمار لاعبي منتخبنا الوطني حسب موقع ((ترانسفير ماركت))، 24.7 سنة، ويليه لاعبو كوريا الشمالية بمتوسط 25 سنة، وقرغيزستان 25.2 سنة، وأوزبكستان 26.8 سنة، وكل من قطر وإيران 27.4 سنة، أما إجمالي القيمة التسويقية للاعبي ((الأبيض))، فتبلغ قرابة 151 مليون درهم، ليحل في المركز الثاني، بعد المنتخب الإيراني (185.5) مليون درهم، والمنتخب الأوزبكي 141 مليون، والمنتخب القطري 71.12 مليون، ومنتخب قرغيزستان 29.4 مليون، والمنتخب الكوري الشمالي 26.2 مليون درهم.

وعلى الصعيد الفردي للاعبين، يعد فابيو دي ليما الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي منتخبنا الوطني ونادي الوصل، بقيمة تصل لحوالي 28 مليون درهم، وهو ثالث أعلى قيمة تسويقية بين بقية لاعبي منتخبات المجموعة، إذ يسبقه الإيرانيان مهدي طارمي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وتبلغ قيمته حوالي 40 مليون درهم، وسردار أزمون مهاجم نادي شباب الأهلي، وتبلغ 32 مليون درهم، ويتساوى القطري أكرم عفيفي لاعب نادي السد، وعباسبيك فايزوليف لاعب نادي سسكا موسكو الروسي، بقيمة 24 مليون درهم لكل منهما، بينما لا يملك منتخبا قرغيزستان أو كوريا الشمالية أي لاعب تتجاوز قيمته التسويقية مليون يورو (حوالي 4 ملايين درهم).

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني، هو الأفضل بين منتخبات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، في آخر تصنيف عالمي صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بوجوده في الترتيب 20، ويليه المنتخبان القطري والأوزبكي بالترتيب 34 و61 على التوالي، ثم ((الأبيض)) في المركز 69، ويليهم قرغيزستان في المركز 102، وكوريا الشمالية في المركز 110.

ومن المقرر أن تستمر التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حتى يونيو 2025، بمشاركة 18 منتخباً يتنافسون من خلال 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس على بطاقات التأهل إلى النسخة 23 من كأس العالم، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتوفر مكانان آخران، من خلال منافسات ملحق التصفيات الآسيوية، مع فرصة مقعد إضافي متاح من خلال الملحق العالمي لتصفيات المونديال.