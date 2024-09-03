محور فيلادلفيا.. جدار أمريكي تحت الأرض لإرضاء نتانياهو!

تحول محور صلاح الدين الشهير بمحور فيلادلفيا إلى نقطة شائكة تعرقل جهود تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس. المحور الذي يمتد على طول نحو 14.5 كيلومتراً بين مصر وقطاع غزة، أصبح نقطة خلاف في مفاوضات الهدنة في غزة.



تجاوزت مسألة محور فيلادلفيا البعد العسكري، لتنال وصف "قضية سياسية" تجعل من الصعب معالجة المسألة بشكل فعال يسهم في دفع المفاوضات.

خلفية

في مايو الماضي وفي خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، استولى الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الاستراتيجي بين غزة ومصر. ومنذ ذلك الوقت، تصاعدت مطالبات في إسرائيل بضرورة البقاء في هذا المحور بحجة منع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى حماس.



ومع ذلك، جوبه هذا الطلب بمعارضة شديدة من حركة حماس وكذا من السلطات المصرية الوسيط الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار.

مفاوضات

ومنذ شهر يوليو الماضي، يصر نتنياهو على بقاء قواته في المحور إلى أجل غير مسمى، وهي خطوة أثارت مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول تأثيرها السلبي في المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق يضمن وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إدارة بايدن سعت إلى طرح سلسلة من الحلول البديلة، من أبرزها اقتراح بناء جدار تحت الأرض على طول الحدود لمنع التهريب.

لكن لم تكن تلك الاقتراحات كافية لإقناع نتنياهو بالانسحاب الكامل من المحور. لتتجه الولايات المتحدة إلى إقناع إسرائيل بسحب قواتها من أماكن محاذية للمناطق المكتظة في غزة.

تصريحات



أدى ذلك التراشق السياسي إلى تسييس إسرائيل قضية المحور، ما صعب التوصل إلى حل خلف الأبواب المغلقة. وقد سعى نتنياهو إلى استخدام قضية المحور كوسيلة لتعزيز موقفه السياسي، لكنه لم ينجح سوى في تعقيد المفاوضات أكثر.

ولم تسفر الجهود الأمريكية والدولية لخفض التوتر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

ومع انتقال محادثات وقف إطلاق النار من القاهرة إلى الدوحة، سعى الوسطاء الآخرون إلى تهدئة الوضع وتقليل حدة التوتر، لكن التحديات لا تزال قائمة.