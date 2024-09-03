السودان.. كبرى منظمات الإغاثة تحذر من أزمة جوع تاريخية

حذرت ثلاث منظمات إغاثة كبرى تعمل في السودان، أمس، من أزمة جوع ذات مستويات تاريخية تشهدها البلاد، حيث أُجبر العديد من العائلات على أكل أوراق الأشجار والحشرات، منددة بموقف اللامبالاة الذي يتخذه المجتمع الدولي.

وفي بيان مشترك قال كل من المجلس النرويجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومؤسسة ميرسي كوربس العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في السودان: يشهد السودان أزمة جوع ذات مستويات تاريخية غير مشهودة.. ومع ذلك، فإن الصمت يصم الآذان ويموت الناس من الجوع كل يوم.

وأضافت المنظمات: إننا ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى معالجة أزمة الجوع الهائلة داخل البلاد، لافتة إلى أن الاهتمام والتحرك الدوليين أقل من اللازم ومتأخران للغاية، وحتى الآن لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية إلا بنسبة 41 %. وقالت: من المستحيل أن تعبر الكلمات عن مستوى المعاناة التي تحملها الشعب السوداني في الأشهر الأخيرة.. ولابد أن تنتهي هذه اللامبالاة.

وأفادت المنظمات في البيان، بأن أكثر من 25 مليون شخص في السودان أي أكثر من نصف سكان البلاد، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مشيرة إلى أن العديد من العائلات أُجبرت على أكل أوراق الأشجار أو الحشرات. وفي البيان، أوضحت منظمات الإغاثة، أن الحرب في السودان دمرت قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. كما شهدت فرق الإغاثة، بحسب البيان، استخدام الغذاء كسلاح على نطاق واسع في المناطق التي يسيطر عليها طرفا النزاع.

وقالت المنظمات: تحدثت فرقنا في السودان عن الخسائر الهائلة في الأرواح الناجمة عن العنف الشديد، والآن تخبرنا أن من المرجح أن تخلف المجاعة وفيات تتجاوز هذا العدد من القتلى. وكانت هيئة تدعمها الأمم المتحدة أصدرت مطلع الشهر الماضي، تقريراً يفيد بأن مخيم زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر المحاصرة، وعاصمة ولاية شمال دارفور، يشهد مجاعة.

وخلصت مراجعة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي تستخدمها وكالات الأمم المتحدة، إلى أن المجاعة كانت ما زالت منتشرة في يوليو 2024 في مخيم زمزم. وأشارت إلى أن العوامل الرئيسية للمجاعة في مخيم زمزم هي النزاع وعدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية.