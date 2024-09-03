لبنان.. مساعٍ حثيثة وجهد دؤوب في حسم ملف الرئاسة

وسط دينامية داخلية مستجدة لتحريك الملف الرئاسي، يواكبها تحرك للجنة الخماسية العربية والدولية، التي سيجتمع سفراؤها في لبنان في موعد لم يحدد بعد، رجحت مصادر سياسية، أن يزور المبعوث الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، بيروت أواخر الشهر الجاري، للاطلاع على ما تحقق. وأكدت المصادر لـ((البيان)) أن الاتصالات العربية والدولية قائمة، سواء عبر الخماسية وسفرائها في بيروت، أو عبر مسؤولين دوليين مهتمين بالوضع اللبناني.

وكانت الأصداء وردود الفعل على المواقف التي أطلقها تباعاً رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية، في محطتين متعاقبتين، حركت مزيداً من التفاعل الداخلي في شأن ملف الأزمة الرئاسية، ولو أن هذه الأصداء لا تعني، وفق تأكيد مصادر نيابية لـ((البيان))، وجود معطيات جدية كافية تحمل على توقع تحريك جديد قريباً لهذا الملف العالق منذ 31 أكتوبر 2022.

ذلك أن المعطيات الجدية، المتوافرة في هذا السياق، لا تجزم بتحرك جماعي للسفراء الخمسة في وقت وشيك على الأقل، إلا إذا برزت معطيات طارئة تبعث على التفاؤل في إمكان أن يحدث تحرك دولي جديد أثراً فعالاً في مسار الأزمة.

وفي هذه المعطيات أيضاً، أن أعضاء اللجنة الخماسية يشددون على إقفال صفحات الشغور الرئاسي المفتوحة، والتوجه إلى انتخاب رئيس يكون محل قبول عند المجموعة ولا يكون على عداء أو تنافر مع دولها.

كما يشار في هذا السياق إلى معلومات تفيد بأن واشنطن في قلب الحراك المتجدد، وأن النظرة الأمريكية إلى الملف الرئاسي تتسم باستعجال حسمه، بعيداً عن المواصفات الاستفزازية أو التحدي من هذا الطرف أو ذاك، بل مع مواصفات توافقية، تفضي إلى رئيس للجمهورية على صلة بكل الأطراف ولا يشكّل استفزازاً أو تحدياً لأي طرف.

إجماع

وفي تحليل العلم الرئاسي، فإن ثمة إجماعاً على أن هذه الدينامية المستعادة على الضفة الرئاسية لن تُحدث في الشغور تبديلاً، لأن معادلة ثنائي حركة أمل - حزب الله، أي الحوار قبل الرئاسة، لم تتغير حتى اللحظة، ولن تتغير، شأنها شأن الستاتيكو الرئاسي السلبي، قبل سكوت المدافع في غزة واتضاح معالم التسوية الكبرى وحصة كل فريق إقليمي فيها. أما في نقاط الاستهداف الرئاسي مجدداً، فأشارت مصادر في اللجنة الخماسية لـ((البيان))، إلى أن الرأي الأمريكي والسعودي والفرنسي يتحدث عن ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان قبل تبلور الصورة الرئاسية الأمريكية وانتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإلى أن الحركة ستبدأ منتصف سبتمبر الجاري.

أما على الجانب الآخر من الصورة، فلا تزال الأوساط السياسية على اختلافها، تتبع الاتصالات الدبلوماسية الجارية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معولة انسحابه على الجبهة الجنوبية، بما يعيد الاهتمام إلى الاستحقاق الرئاسي وسواه من القضايا الداخلية المطروحة، في وقت بدا من المواقف السياسية أن المبادرات الجارية حول هذا الاستحقاق كأنها تهدف إلى تمهيد الأجواء للشروع في إنجازه فور حصول الهدوء على الجبهة الجنوبية ونضوج ما يطبخ من تسوية إقليمية.

جرد حساب

وفيما لا يزال لبنان تائهاً في ((زحمة)) المبادرات، التي لا يبدو حتى الآن أنها قادرة على فتح أي ثغرة في حائط رئاسته الأولى، يجدر التذكير بأن الجلسة الـ12 الرئاسية (الأخيرة) كانت أسفرت، في 14 يونيو من العام الماضي، عن رسْم ميزان قوى نيابي جديد، وإن أُغلِقت على شغور ممتد حتى إشعار آخر، بفعل عدم مبادرة رئيس مجلس النواب إلى تحديد موعد للجلسة الـ13، الأمر الذي أرسى مرحلة شديدة الوطأة، وكان من شأنها إطالة أمد الشغور الرئاسي حتى اليوم.

وهكذا، طُويت صفحة الجلسة المفصلية في المواجهة الرئاسية الأخيرة بين الوزيرين السابقين، جهاد أزعور، وسليمان فرنجية، ومعها ارتفع منسوب الكلام المعارِض عن أن المعركة ليست بين شخصيْن أو طامحيْن للرئاسة، بل بين خطّيْن ونهجيْن ومشروعيْن، بين من يريد الدولة ومن يريد الدولة والدويلة معاً. وما بينهما، ما أنتج حتى الآن كتلة الخيار الثالث، التي خرقت الاصطفاف، وأنشأت خط الورقة البيضاء أو التصويت لأسماء قد ترتفع أسهمها في مسار انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية ما بعد الاستقلال، والسادس ما بعد اتفاق الطائف.