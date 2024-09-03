«الظروف غير مؤاتية» لقطر سفينة نفط مشتعلة قبالة اليمن

أعلنت البعثة البحرية الأوروبية ((أسبيدس)) أمس، أنّ ((الظروف غير مؤاتية)) لقطر ناقلة النفط اليونانية ((سونيون)) المشتعلة بعد تعرضها لهجوم شنته ميليشيا الحوثي قبالة اليمن، محذرة من كارثة بيئية ((غير مسبوقة)) في المنطقة.

وأفادت ((أسبيدس)) المعنية بالأمن في البحر الأحمر على منصة إكس ((توصلت الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ إلى أن الظروف لم تكن مؤاتية لإجراء عملية القطر وأنه لم يكن من الآمن المضي قدماً. وتدرس الشركات الخاصة الآن حلولاً بديلة))، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول مسألة الأمان، في منطقة تشهد استهدافاً للسفن التجارية في شكل متواصل.

جاء ذلك غداة إعلان المهمة الإثنين أنّ عملية القطر ((على وشك أن تبدأ)). وفي 21 أغسطس، تعرّضت سفينة النفط ((سونيون)) التي ترفع علم اليونان، لهجوم نفّذه الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محرّكها.

وأعلنت الميليشيا أن عناصرها قاموا بتفخيخ ثم تفجير ((سونيون)) التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، ما تسبب باندلاع حرائق عدة على متنها قبل السماح بإنقاذها.

وتم إجلاء طاقم السفينة المؤلف من 23 فيلبينياً وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية التي أعلنت أنها تهدف إلى ((تسهيل الوقاية من كارثة بيئية غير مسبوقة في المنطقة)).

وأضافت ((تواصل التركيز على مهمتها الأصلية، وهي العمل كمزود موثوق به للأمن البحري من الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في حرية الملاحة للسفن التجارية في منطقة عملياتها)). وأطلقت مهمة ((أسبيدس)) في فبراير لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين.