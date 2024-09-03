31 قتيلاً ودمار هائل حصيلة أسبوع الاجتياحات بالضفة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، لليوم السابع على التوالي، اجتياحاته في الضفة الغربية التي شطبها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من خارطة فلسطين.

وعاودت قوات الاحتلال دخول مخيم طولكرم ليلاً بعد أيام من تركيزها على مدينة جنين ومخيمها.

وأحصت وزارة الصحة سقوط 31 قتيلاً ونحو 130 إصابة في الضفة ((منذ الأربعاء الماضي)) مع تصعيد الاجتياحات.

وتشمل هذه الحصيلة 28 شخصاً قضوا بنيران إسرائيلية في شمال الضفة، آخرهم طفلة في السادسة عشرة من العمر قضت برصاص الاحتلال أمس، في بلدة كفر دان غرب جنين. كما تضم ثلاثة قضوا في مدينة الخليل ومحيطها جنوبي الضفة.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أمس، بأن العديد من أحياء جنين استحالت ركاماً وأتربة. وأغلقت محال تجارية أبوابها، بينما بدت الشوارع مقفرة وخلت من المارة، فيما لوحظ عدد ضئيل من المركبات تتجول إلى جانب سيارات الإسعاف، إضافة إلى آليات وجرافات تابعة لجيش الاحتلال. وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن إن ((قوات الاحتلال جرفت أكثر من 70% من شوارع المدينة بالكامل... ما أدى إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وكوابل الاتصالات والكهرباء في المناطق التي تم تجريفها)).

ضربة جوية

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي بدء عملية ((لمكافحة الإرهاب)) في شمال الضفة الغربية، ودفع بآلياته إلى جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها. وبعد زهاء يومين، انسحبت القوات الإسرائيلية من طوباس وطولكرم وركزت عملياتها في جنين. لكن العمليات استؤنفت في مخيم طولكرم الإثنين.

وشوهدت أمس آليات الاحتلال بينها جرافات تجوب شوارع طولكرم، فيما أفاد شهود عن قيام هذه الآليات بعمليات ((تخريب وتدمير لشوارع مخيم طولكرم)). وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن ((قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال على مخيم طولكرم)).

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته استهدفت خلية مسلحة ((أطلقت النار على قوات الأمن خلال عملية مكافحة الإرهاب)) في طولكرم. وأكد مصدر طبي في مستشفى طولكرم الحكومي ((استشهاد فتى وإصابة خمسة أشخاص آخرين خلال الاقتحام الأخير لمخيم طولكرم)). وأوضح أن الفتى يبلغ 15 عاماً ((أصيب بالرصاص في رأسه، ووالده أيضاً من بين المصابين... برصاصة في خاصرته)).

جامعة بيرزيت

في غضون ذلك، أعلنت جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله أن ((قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة)) فجر أمس، واعتدت على الحرس الجامعي وعبثت بمحتويات مجلس الطلبة وصادرت جزءاً من ممتلكاته.

وتشهد مدينة الخليل في جنوب الضفة إغلاقاً تاماً منذ الأحد في أعقاب الهجوم الذي وقع قرب بلدة ترقوميا وأدى إلى مقتل ثلاثة من شرطة الاحتلال. كما قضى ثلاثة فلسطينيين بينهم المهاجم المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار، بنيران إسرائيلية. واعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينياً على الأقل من الضفة خلال 24 ساعة، بينهم معتقلون سابقون، وبذلك بلغت ((حصيلة عمليات الاعتقال في الضّفة منذ إعلان الاحتلال عن الحملة العسكرية الأخيرة في الضفة أكثر من 150 حالة اعتقال))، ليصل إلى أكثر من 10 آلاف و400 معتقل فلسطيني في الضّفة، منذ 7 أكتوبر. وبدا لافتاً أمس، استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خارطة تضم الضفة إلى إسرائيل.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه الخطوة ((استخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدياً سافراً للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين)).