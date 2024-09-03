التعليق البريطاني الجزئي للأسلحة.. لماذا أغضب إسرائيل؟

قرار بريطانيا بالتعليق الجزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فتح ملف المعادلة القائمة بين التسليح وأهداف الحرب، بين التحقيق والفشل. فإسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة منذ نحو 11 شهراً، متسببة بمقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 94 ألفاً آخرين، فضلاً عن سياسة الأرض المحروقة، التي حولت غزة إلى كتلة من الدمار. ورغم ذلك، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من الانتصار على الفصائل، ولا حتى استعادة الأسرى المحتجزين في القطاع، بالقوة العسكرية.

تل أبيب حصلت على دعم عسكري ضخم من دول عدة حول العالم، وبخاصة الولايات المتحدة، التي تشير تقارير إلى أنها أرسلت نحو 50 ألف طن من الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب في غزة. ومع ذلك، تؤكد إسرائيل حاجتها المستمرة للدعم، وتقول إن تعطيل أو منع أي شحنات أسلحة إليها، يؤثر في القدرات القتالية لجيشها.

30 رخصة

التعليق البريطاني الأخير لمبيعات أسلحة لإسرائيل، لا يعني الكثير فعلياً، إذ إنه يشمل 30 رخصة تصدير من أصل 350. ورغم أن هذا القرار تبعه تعهد بريطانيا بعدم تهديد قدرة إسرائيل على ((الدفاع عن نفسها))، إلا أن إسرائيل عبّرت عن موقفين: الغضب والتقليل من شأن القرار، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، بأنه مشين، ثم قلل من شأنه بالقول، إن ((أهداف إسرائيل ستتحقق، بأسلحة بريطانية أو من دونها)).

عندما بدأت حرب غزة، كانت إحصاءات الإنفاق العسكري الإسرائيلي تقدر بـ 17.2 مليار دولار، حسب موقع ((ستاتيستا)) الأمريكي.

لكن مع بدء الحرب في الـ 7 من أكتوبر الماضي، زاد الإنفاق العسكري الفعلي ليصل إلى نحو 22.7 مليار دولار.

ومع استمرار الحرب في 2024، بلغ حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي نحو 30.5 ملياراً، وهو رقم يمثل الميزانية المعتمدة، وليس الإنفاق الفعلي، الذي يمكن أن يسجل أرقاماً أكبر، إذا استمرت الحرب حتى نهاية العام، بحسب ما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشير الموقع الأمريكي إلى أن الفارق بين الإنفاق العسكري، يكشف أن حجم الزيادة في الإنفاق تجاوزت 87 % في 2024، مقارنة بـ 2023.

واحد في المئة

وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد في المئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل. لذلك، من المنطقي أن يقول وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن التعليق لن يكون له تأثير مادي في أمن إسرائيل، وإن بريطانيا مستمرة في دعم ((حقها في الدفاع عن النفس)).

ورغم أن الأسلحة تستخدم عادة في العمليات القتالية، إلا أن بعض المسؤولين البريطانيين ربطوا قرار التعليق بسياسات إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونها!

إذن، لماذا غضبت إسرائيل من القرار البريطاني، رغم انعدام فعاليته؟ ولماذا صدر عن قادتها تعليقات قاسية بحق حليفها الوثيق، الذي تدين له بتأسيسها، منذ وعد بلفور؟.

في الردود الإسرائيلية، قيل إن هذا القرار يشجع أعداء إسرائيل على ((مواصلة حربهم ضدها))، أو أنه يعيق استعادة الأسرى الإسرائيليين. لكن في خلفية الموقف الغاضب، تكمن مخاوف من أن يكون ((أول الغيث قطرة))، أي أن تسهم الضغوط الداخلية في دول وازنة وحليفة لإسرائيل، في اتخاذ قرارات أكثر أهمية، وتتدحرج الأمور نحو نقطة نوعية، تكون عندها هذه القرارات ذات تأثير فعلي، تبدأ عسكرياً، وتنتهي سياسياً واقتصادياً.