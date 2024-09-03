فنزويلا.. القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة

في تطور جديد للأحداث في فنزويلا، أصدر القضاء مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة، إدموندو أوروتيا بسبب ما أسمته ((ارتكابه جرائم خطرة))، وفيما أعلنت الولايات المتحدة مصادرتها طائرة يستخدمها الرئيس نيكولاس مادورو، نددت كراكاس بالخطوة واعتبرتها عملية قرصنة.

وأصدر القضاء الفنزويلي، مذكرة توقيف بحق مرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس أوروتيا، بسبب إصراره على أنه الفائز في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، والتي أعلنت السلطات فوز الرئيس نيكولاس مادورو بها. وقالت النيابة العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إن المحكمة الابتدائية أصدرت أمراً بالقبض على إدموندو غونزاليس أوروتيا لارتكابه جرائم خطرة. وأضافت أن الاتهامات الموجهة إليه تشمل اغتصاب وظيفة عامة وتزوير وثيقة عامة والتحريض على العصيان، والتخريب، والتآمر مع الجريمة المنظمة وممولين للإرهاب. وتجاهل غونزاليس أوروتيا ثلاثة استدعاءات للمثول أمام القضاء للتحقيق معه بهذه الشبهات، ما دفع بمادورو لوصفه بأنه جبان ويقود انقلاباً من مخبئه.

مصادرة

إلى ذلك، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الولايات المتحدة صادرت طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلتها من جمهورية الدومنيكان إلى ولاية فلوريدا، بعد أن قررت أن شراءها كان انتهاكاً للعقوبات الأمريكية. وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان: صادرت وزارة العدل هذا الصباح طائرة.. تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية، وهُرّبت خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه. وأشار البيان إلى أن الطائرة من طراز داسو فالكون 900 إي. إكس. وقال مسؤولون أمريكيون إن عملية الضبط، التي كانت شبكة سي. إن. إن أول من أورد أنباء عنها، تمت بالتعاون الوثيق مع جمهورية الدومنيكان.

بدوره، قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن مادورو وممثليه تلاعبوا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو، وأعلنوا فوزا كاذباً، ومارسوا القمع على نطاق واسع للحفاظ على السلطة بالقوة. وأضاف أن مصادرة الطائرة وهي من طراز داسو فالكون 900 إي إكس هي خطوة مهمة لضمان استمرار شعور مادورو بتبعات سوء إدارته لفنزويلا.

تنديد

وعلى الفور، ندّدت كراكاس بمصادرة السلطات الأمريكية للطائرة. وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، إن الاستيلاء على الطائرة ليس سوى قرصنة وغير قانوني ويشكل ممارسة إجرامية متكررة من جانب الولايات المتحدة. وفي بيان، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، أن الولايات المتحدة أقدمت مجدداً على ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها إلا بأنّها عمل قرصنة، وذلك عبر مصادرتها بشكل غير قانوني طائرة يستخدمها رئيس الجمهورية. وأظهر موقع فلايت ريدار 24 لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو متوجهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا.