الانتخابات الأمريكية.. اللاتينيون يفضلون هاريس

لا تزال المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، هي المفضلة للكثير من الأمريكيين في الرئاسة التي لم يبق عليها سوى شهرين، إذ أظهر استطلاع جديد للرأي تفضيل الأمريكيين من أصول لاتينية لهاريس على منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، في مجال الاقتصاد، فيما انضم الرئيس جو بايدن، ولأول مرة لحملة نائبته بمشاركته في أحد تجمعاتها الانتخابية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس، أن الناخبين من ذوي الأصول اللاتينية يرون أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفوق على الرئيس السابق دونالد في التعامل مع الاقتصاد. كما يعكس تقدمها بنحو 13 نقطة مئوية بين هؤلاء الناخبين حقيقة أنهم يفضلون إلى حد كبير نهجها في التعامل مع قضيتي الرعاية الصحية وتغير المناخ. ويفضل الناخبون من أصول لاتينية نهج الديمقراطية هاريس بهامش واسع عن نهج الجمهوري ترامب بواقع 18 نقطة مئوية للرعاية الصحية و23 نقطة مئوية لتغير المناخ.

وكشف استطلاع الرأي، الذي أجرته رويترز/ إبسوس في الفترة من 21 إلى 28 أغسطس، أن القضايا الرئيسية بالنسبة للناخبين المسجلين من أصول لاتينية قبل الانتخابات الرئاسية هي القضايا نفسها تقريباً التي تهم البلاد ككل. وتأتي على رأس أولويات هذه الفئة من الناخبين الاقتصاد والهجرة والرعاية الصحية وتغير المناخ.

ورغم أن الناخبين المسجلين بشكل عام يفضلون نهج ترامب في التعامل مع الاقتصاد عن نهج هاريس بنسبة 45 % إلى 36 %، يرى الناخبون المسجلون من أصول لاتينية أن نهجيهما متعادلان. وحظي كلا المرشحين بتأييد 39 %.

ويعكس هذا تحسناً للديمقراطيين بعد أن أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/ إبسوس في مايو بين الناخبين من أصل لاتيني، تأخر بايدن عن ترامب بأربع نقاط فيما يتعلق بالاقتصاد.

ويفضل الناخبون من أصول لاتينية هاريس فيما يتعلق بسياسة الرعاية الصحية بنسبة 46 % مقابل 29 % لترامب، وبنسبة 46 % مقابل 23 % في قضية تغير المناخ، وهي نسبة أكبر من تلك التي تتمتع بها بين قاعدة الناخبين الأوسع الذين فضلوها أيضاً في هاتين القضيتين.

انضمام الرئيس

في الأثناء، انضم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حملة نائبته كامالا هاريس الانتخابية للمرة الأولى منذ حصولها على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي، إذ شارك بتجمع في بنسلفانيا سعت فيه هاريس إلى جذب الناخبين من الطبقة العاملة.

وسعت هاريس لاستغلال فعاليات الحملة في عطلة عيد العمال بالولايات المتحدة في ميشيغان وبنسلفانيا لكسب أصوات العمال الحاسمة. وفي قاعة مزدحمة في مدينة بيتسبرج، رددت صدى مخاوف بايدن بشأن شركة يو.إس ستيل كورب التي تستحوذ عليها شركة نيبون ستيل اليابانية.

وقالت هاريس في التجمع: يو.إس ستيل هي شركة أمريكية تاريخية، ومن الأهمية بمكان بالنسبة لأمتنا أن نحافظ على شركات الصلب الأمريكية القوية. يجب أن تظل يو.إس ستيل مملوكة لأمريكيين ويديرها أمريكيون. كما أكد بايدن، أن هاريس ستبني على التقدم الذي حققاه خلال إدارته لتحسين حياة العمال النقابيين، وأنه سيفعل كل ما في وسعه للمساعدة.

تعزيز فرص

إلى ذلك، يأمل الديمقراطيون في أن يسهم المرشح لمنصب نائب الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، في تعزيز فرصهم في سباقات الكونغرس بعدد من الدوائر الحاسمة، فيما يواصل الجمهوريون محاولة استهدافه والتشكيك في سجله، وفق شبكة سي.بي.إس.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أنه قبل 9 أيام من إعلان المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس اختيار والز مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، تلقى الأخير رسالة نصية من زميلته النائبة أنجي كريج من مينيسوتا، كتبت فيها: لم أخسر أبداً وأنت على رأس بطاقة الاقتراع.