نتانياهو يتجاهل «الضغوط» ويرفض أي صفقة في غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرضوخ لضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، متعهداً مواصلة القتال لتحقيق أهداف الحرب التي تقترب من إتمام شهرها الحادي عشر.

وجاء موقف نتانياهو في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها إسرائيل منذ الأحد، ورافقها إضراب عام، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة من الأسرى في جنوب غزة.

ورأت المتخصصة بالشأن الإسرائيلي في مجموعة الأزمات الدولية ميراف زونزين بأن المواقف الأخيرة لنتانياهو تجعل الاتفاق بشأن غزة بعيد المنال. وأوضحت أن رئيس الوزراء ((قال عملياً إن استراتيجيته هي أنه لن يوقف الحرب أو يقدم أي تنازل يعتبره وجودياً، إلى أن تستسلم حماس. وهو أعلن عملياً أنه لن يتم إبرام اتفاق)).

وأشارت إلى أن نتانياهو ((يريد احتلال غزة إلى أجل غير مسمى)). واعتبرت أنه ((في ما يتعلّق بصفقة الأسرى، يواجه (نتانياهو) معارضة هائلة، لكن لا يوجد أحد على الساحة السياسية قادر على تحدّيه)).

ورأت صحيفة ((هآرتس)) أن نتانياهو ((يريد قبل أي شيء حماية موقعه السياسي. هو يعمل لحماية ائتلافه الذي قد ينهار في حال أبرِم اتفاق بشأن غزة)).

مقتل 33 شخصاً

في الأثناء، لقي العديد من الفلسطينيين حتفهم خلال قتال في غزة أمس، في وقت قالت إسرائيل إن ثمانية من أعضاء ((حماس)) - بينهم قيادي - قتلوا في هجوم على مرفق في القطاع. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 33 شخصاً قتلوا وأصيب 67 آخرون في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المرفق التابع لـ((حماس)) الذي هاجموه في مدينة غزة كان يقع بالقرب من المستشفى الأهلي. وأضاف إن قائد حماس الذي قتل كان متورطاً في الهجوم الكبير على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأوضح أنه يدعى أحمد فوزي ناصر محمد وادية وكان هبط باستخدام الطيران الشراعي في غلاف غزة خلال هجوم 7 أكتوبر.

تطعيم شلل الأطفال

بموازاة الحرب، قالت منظمة الصحة العالمية إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ((المعقدة للغاية)) في غزة وصلت بالفعل إلى أكثر من ربع الأطفال المستهدفين في جميع أنحاء القطاع خلال اليومين الأولين من إطلاقها.

وقال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن أكثر من 161 ألف طفل تم تطعيمهم من أصل 640 ألف طفل مستهدف، حيث بدأت المرحلة الأولى في وسط غزة.