نهيان بن مبارك يبحث مع وفد سنغافوري تعزيز قيم التسامح والتعايش عالمياً

بحث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التسامح والتعايش مع وفد من جمهورية سنغافورة تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية عالمياً.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك بمجلسه في أبوظبي ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد السنغافوري إلى الدولة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، ووجهات النظر، وأفضل الممارسات المستخلصة من تجارب الدولتين في مجالات التسامح والتعايش.

وعقب اللقاء أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وحرص الدولتين على تنميتها بشكل مستمر، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وقال معاليه: ((إن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر والتجارب والخبرات بين الجانبين في مجالات تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين البشر، وآثارها على حياة الفرد والمجتمع وكذلك العلاقات بين الدول، مؤكداً أنه استعرض أمام الضيف السنغافوري التجربة الإماراتية في مجال تعزيز التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، سواء على المستوى المحلي من خلال دور الوزارة في مبادرة شاملة تحمل عنوان الحكومة حاضنة للتسامح، بهدف تعزيز ثقافة التسامح داخل مؤسسات الدولة، أو عبر الوصول بالتسامح إلى المدارس والجامعات، وكافة فئات المجتمع الأخرى، بما في ذلك العمال والجاليات المختلفة)).

وأشار إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز قيم التسامح والتعايش ورعايتها، إيماناً منه بأهميتها في تلاحم المجتمع واستقراره ونهضته.

من جانبه عبر ماساجوس ذو الكفل عن عميق تقديره وشكره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، مشيداً بحفاوة الاستقبال به، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين الجانبين.

وأعرب عن أمله بأن يكون اللقاء تأسيساً لتعاون بين الجانبين في كل ما يتعلق بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش على المستويين المحلي والعالمي.

وأشاد الضيف السنغافوري بعمق التجربة الإماراتية في مجال التسامح، والتي تتعدد صورها في مجالات مختلفة، بما يجعلها أكثر ثراء وتعاملاً مع الواقع، واحتراماً للجميع، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات.