مركز العوير يتحول إلى معرض توظيف

في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، يجلس الجميع بمختلف سحناتهم ومعتقداتهم، الكل ينتظر دوره لإنهاء معاملاته، يتم الأمر بكل إنسانية حيث القانون يسري على الجميع، ويوازي بين التنفيذ وطريقته ليس بنصوص جامدة ولكن بقانون روحه إنسانية، كبار الضباط يشرفون على تنفيذ الإجراءات ولكن اللافت في الأمر هو توفير فرص عمل لبعض من يسوون أوضاعهم لإنقاذ ربما أسرة أو أسر ضاقت بهم الحال نتيجة مخالفة قانون الإقامة في البلد.

ولأن الإمارات وطن الإنسانية وجعلت الإنسان رأسمالها للتطور، فقد آلت على نفسها من خلال القانون أن تمد يد الخير للمخالفين ممن يرغبون في البقاء وتسوية أوضاعهم.

في إمارات الخير وفي سابقة عالمية تتفرد دبي بأنسنة القانون دون مواراة أو لتحقيق مؤشرات عالمية من خلال مبادرة فريدة من نوعها أو ربما لا مثيل لها على الإطلاق، والتي يتم تنفيذها في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير الذي تحول إلى معرض للتوظيف ليمنح الراغبين في البقاء بالدولة فرصة لبدء حياة جديدة ومنحهم الاستقرار المنشود بعد فترة تعثر كانت كفيلة بوأد طموحاتهم وأحلامهم.

المشهد في مركز تسوية أوضاع المخالفين بدا مختلفاً في يومه الثالث عن الأول، وتحديداً بعد إعلان إقامة دبي منذ اللحظة الأولى عن مبادرتها الإنسانية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي أعلنت عن توفير آلاف الوظائف للراغبين في تسوية أوضاعهم والبقاء في الدولة، حيث تلاشت الحقائب التي كان يجرها المخالفون الذين كان جل طموحهم مغادرة الدولة دون دفع الغرامات المتراكمة عليهم، وتبدلت ملامح القلق والتوتر التي كانت تعتري وجوههم إلى ابتسامة عجزوا عن إخفائها، وهم ينتظرون لحظة إجراء المقابلة وزف الخبر السعيد بتوظيفهم في محطتهم الأخيرة التي تفصلهم عن مغادرة الدولة.

المشهد بدا أكثر اختلافاً وغرابة مع تزايد عدد المراجعين أو المتعاملين الذين يمكن أن نقول عنهم إنهم من ((نوع آخر))، حيث كانوا يحملون أوراقاً وملفات للحصول على موافقة إقامة دبي.. ولكن هذه الموافقة ليست لتعديل أوضاعهم أو مغادرتهم الدولة، بل كانت لمنحهم الضوء الأخضر والسماح لهم بتقديم فرص وظيفية لمخالفي نظام الإقامة وتحديد مكان لوضع منصتهم في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير لتكون بجانب الشركات الحاضرة في المركز والتي تجري يومياً مقابلات توظيف فورية لمئات المخالفين.