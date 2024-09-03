إقبال كبير على تسوية أوضاع المخالفين بدبي في ثالث أيام المهلة

واصلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الثالث من سريان المبادرة الإنسانية الخاصة بمهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، إنجاز إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ومغادرة الدولة، حيث شهدت المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين البالغ عددها 87 مركزاً منتشرة في أنحاء إمارة دبي إقبالاً كبيراً من قبل مختلف الفئات، التي توافدت منذ الصباح الباكر على مراكز ((آمر)) النموذجية، ومركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير.

طلب تصريح

وتعاملت فرق العمل في إقامة دبي مع مئات الأشخاص من مخالفي نظام الإقامة، من خلال إنجازها إجراءات تعديل الوضع للحاصلين على فرص عمل في الإمارة، وإصدار تصاريح المغادرة للراغبين مغادرة الدولة، كما وجهت فرق العمل مخالفي نظام الإقامة في الدولة القادمين من إمارات أخرى، والحاصلين على فرص عمل في الإمارة إنجاز الإجراءات في مراكز ((آمر)) النموذجية، والراغبين منهم في مغادرة الدولة بتقديم طلب تصريح المغادرة من الإمارة، التي صدرت منها إقامتهم.

من جهتها واصلت شركات القطاع الخاص الموجودة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير في إجراء مقابلات توظيف لمخالفي الإقامة الراغبين البقاء والعمل في الدولة، حيث شهدت منصات شركات التوظيف إقبالاً كبيراً من المخالفين، الذين توجهوا لإجراء المقابلات للحصول على فرص عمل، التي طرحتها الشركات المختلفة في تخصصات عدة.

وقال اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي: ((إن إقامة دبي حريصة على سرعة تسهيل وتيسير الإجراءات للمخالفين الراغبين في تصويب مسار أوضاعهم أو مغادرة الدولة بطرق قانونية سليمة، مشيراً إلى أنه لضمان إنجاز إجراءات المخالفين بسرعة وسلاسة، يجب استيفاء الشروط التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المتعلقة بكيفية الاستفادة من المهلة سواء بتعديل الوضع أو مغادرة الدولة)).

تذاكر السفر

ودعا القمزي إلى عدم الانصياع وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة غير الدقيقة، والتواصل مع مركز الاتصال ((آمر)) 8005111، للتحقق من المعلومات الصحيحة، حيث يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، كما دعا الراغبين في مغادرة الدولة بعدم حجز تذاكر السفر حتى إنجاز معاملاتهم، والحصول على تصريح المغادرة، الذي يستغرق وقت إصدارة مدة زمنية تصل إلى 48 ساعة.