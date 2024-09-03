«التربية» تحدد إجراءات اختبارات طلبة الحلقة الثالثة

حددت وزارة والتعليم إجراءات اختبارات طلبة الحلقة الثالثة، التي تضم الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، التي ستجرى خلال العام الأكاديمي 2024 - 2025، لتحديد موقع الطالب في مسيرته التعليمية.

وكشفت الوزارة من خلال دليل تقييم الطلبة الصادر عنها مؤخراً عن أن الاختبارات التشخيصية تجري في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات لجميع طلاب الحلقة الثالثة، مشددة على أهمية توظيف تلك الاختبارات لتوجيه خطط التعلم والتعليم وتقديمها للطلبة، وينبغي أن تسجل درجاتها في النظام الإلكتروني، ولكنها لا تحتسب في درجة الأداء الأكاديمي للطالب.

وركزت الإجراءات على أهمية ((التقييمات التكوينية))، التي ينفذها المعلمون طوال العام الأكاديمي، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة مركزياً، إذ تسهم في تقديم الدعم المناسب للطلبة في مختلف محطاتهم التعليمية، على أن تحتسب درجات التقييم ((التكويني)) مرصود الدرجة، ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب، وفق الأوزان النسبية المحددة.

ومن المقرر أن ينفذ المعلمون ضمن الإجراءات ((تقييمات تكوينية)) مرصودة الدرجة لمواد المجموعة B في نهاية الفصل الدراسي، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب هذه الاختبارات في درجة الأداء الأكاديمي للمتعلمين.

وأوضح الدليل أن الاختبارات تركز على معرفة موقع الطالب في مستواه الأكاديمي، لمساعدة المعلمين وأولياء الأمور والطلبة أنفسهم على التخطيط الصحيح للمرحلة المقبلة، وتشمل إجراءات اختبارات طلبة المرحلة الثانوية هذا العام التقييم ((التكويني)) غير مرصود الدرجة، الذي يستخدمه المعلمون لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على التعرف على مستوياتهم العلمية بدقة، وتنمية دورهم في دعم نمو المتعلمين وتقدمهم الأكاديمي.

وتركز الإجراءات على تنفيذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصل الدراسي لمواد المجموعة A، ويتطلب أداؤها الحضور الواقعي للطلبة في موقع الاختبار المحدد من قبل المدرسة، موضحة أن الاختبارات بمختلف مسمياتها وأنواعها تهدف إلى قياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات المعرفية، ومدى قدرتهم على مواجهة التحديات في المواقف الحياتية.

وتضم المجموعة A 8 مواد دراسية تشتمل على اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية، والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي المقابل تضم المجموعة B 7 مواد دراسية، منها الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون، التربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.

وأكد الدليل أهمية إدخال جميع علامات المادة طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر كعلامة من 100، وتحول إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء في نهاية كل فصل دراسي، وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر تعرض نتائج مواد المجموعة A بالحروف والعلامات والنسبة المئوية، أما مواد المجموعة B فتعرض درجاتها بالحروف فقط.