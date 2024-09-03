«دار البر» تنفق 185 مليون درهم في العمل الخيري بالنصف الأول

كشفت جمعية دار البر عن إنفاقها نحو 185 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع العمل الخيري والمبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية المستدامة، وذلك في كل من الإمارات و34 دولة حول العالم، في إطار سعي الجمعية المتواصل لتوسيع نطاق مشاريعها والمستفيدين من خدماتها الإنسانية.

وبينت الجمعية أن حصة المشاريع الخيرية والإنسانية التي نفذتها الجمعية داخل الدولة بلغت نحو 61 مليوناً و250 ألف درهم، ضمن اهتمامها الكبير بالشأن الخيري الوطني ومساعدة المحتاجين، شملت دعم قطاعات وخدمات حيوية واستراتيجية، أبرزها التعليم، والمسكن، وعلاج المرضى من محدودي الدخل، بجانب مساعدات أخرى متنوعة، نحو ترسيخ استدامة القطاع الحيوي في الإمارات، حيث استفاد 711 ألف مواطن ومقيم على أرض الدولة، من المستحقين.

وقال الدكتور محمد المهيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ((البيان)) إن ميزانية الجمعية ونفقاتها، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، غطت 12 مجالاً حيوياً خارج الدولة بقيمة إجمالية بلغت 93 مليون درهم وهي مشاريع بناء المساجد، توفير المياه، دعم مشاريع الأسر المنتجة، الوقف الخيري، مشاريع الخدمات الطبية، الدعم الإغاثي، دعم الحالات الإنسانية المختلفة، إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، جمع وتوزيع زكاة الفطر على المستحقين، وفق الضوابط الشرعية، بجانب بند خاص لدعم المبادرات الإنسانية، ومشروع استقطاب وجمع الأضاحي وتوزيع لحومها، ومشروع إطعام الطعام واستفاد منها 4,2 ملايين مستفيد حول العالم.

مشاريع الأيتام

ووفقاً لبيانات الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، بلغت مصروفات الجمعية على شريحة الأيتام نحو 30 مليوناً و612 ألف درهم، وشملت مشاريع عيدية الأيتام، كفالة أسر الأيتام، كفالة الأيتام، داخل وخارج الدولة، دعم وتشغيل دور الأيتام، دعم مشاريع الأيتام مثل المشروع الرائد علمني أكسب رزقي.

جدير بالذكر أن عدد الأيتام المكفولين في دار البر بلغ أكثر من 43 ألف يتيم وتسعى الجمعية لتوفير احتياجاتهم الأساسية الصحية والتعليمية للأيتام، مما يساهم في تنشئتهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل، بفضل دعم المجتمع والمتبرعين.

وأعلنت جمعية دار البر أن عدد الهيئات المعتمدة من قبلها بلغ 49 هيئة مختصة، وتوزعت الدول، التي تعمل فيها الجمعية وتمارس نشاطها الإنساني وتنفذ مشاريعها ومبادراتها الخيرية في نطاقها بين 3 قارات، هي أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وقال الدكتور محمد المهيري: تقتفي الجمعية في مشاريعها الخيرية ومبادراتها الإنسانية والتنموية سياسة الدولة ورُؤيتها وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في العمل على ترسيخ الاستدامة بمختلف المجالات والحقول، ومنها استدامة العمل الخيري والإنساني، وتعزيز رسالة الدولة في قطاع العمل الإنساني ودعم مكانتها على خريطة العمل الإغاثي الدولي، وترجمة الصورة الحضارية الإنسانية لشعب الإمارات ولقيم دولتنا.

التزام وتعاون

وأكد المسؤول أن جمعية دار البر تُواصل تقيدها الكامل بسياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة في قطاع العمل الخيري والإنساني، المحلي والعالمي، ضمن تعاون وثيق مع سفارات الإمارات في الدول، التي تنفذ فيها مشاريعها، في حين تلتزم بقيم المسؤولية المجتمعية في عملها الخيري الوطني المحلي.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ((دار البر)) إلى أن الجمعية تتحرى أقصى درجات ((الحوكمة)) في سياساتها المالية وأدائها الإداري والتنظيمي، وخلال حملاتها الخيرية والإنسانية والمجتمعية، بالتعاون والتنسيق الوثيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. في سبيل ضمان وصول تبرعات وصدقات المحسنين ودعم شركائها، من المؤسسات الوطنية، إلى مستحقيها، ما يُعزز الثقة الراسخة بين الجمعية وعملائها والمستفيدين من خدماتها، من الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود، ويقود إلى تحقيق غايات العمل الخيري ومُستهدفاته.