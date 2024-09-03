عالية بن خماس متفوقة بدرجة امتياز طموحها دكتوراه الاقتصاد والاستدامة

تؤكد قصة عالية عبد الكريم بن خماس أنها نموذج للطالبة المتميزة في تحصيلها العلمي وتجاوز تحديات مرض السكري، متسلحة بعزيمة وإصرار على تحقيق الريادة والنجاح، عبر تفوقها وتخرجها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من الشارقة تخصص العلاقات الدولية في يناير 2024.

طالبة الامتياز عالية التقاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مرتين، كان اللقاء الأول خلال مشاركتها عام 2010 في حملة للأطفال المصابين بمرض السكري النوع الأول، المرض التي تعانيه منذ الصغر، إذ تلقى المشاركون في الحملة من أطباء وأولياء أمور والأطفال المرضى دعوة لزيارة قصر زعبيل واستقبلهم سمو ولي عهد دبي آنذاك وتحدث معهم بروح المحبة والتفاؤل، وسأل سموه والدة الطالبة عالية للاطمئنان عن صحتها ومعاناتها من المرض، وحرص سموه على التقاط صورة مع الطفلة التي أصرت على الاحتفاظ بها واعتبرتها أغلى ما تملك وباتت رفيقتها على هاتفها النقال.

تكريم

وبعد تخرجها من الثانوية العامة، حصلت عالية على منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وكانت من بين الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات في نخبة من الجامعات الوطنية من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2024، وطلبة الدفعة الأولى من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، الذين التقاهم سمو ولي عهد دبي مؤخراً، وخلال الحفل طُلب من الطلبة التعريف عن أنفسهم وأثناء تعريف عالية عن نفسها تحدثت مع سموه وأخبرته أن هذا اللقاء الثاني بينهما، ليبادر سموه ويسألها عن اللقاء الأول فأخبرته أنها تحتفظ بصورة لذلك اللقاء وطلب سموه أن يرى الصورة وأخبرته عن قصة الصورة فأثنى عليها وتمنى لها التوفيق والنجاح الدائم.

وتقول علياء بن خماس: ((بين الأمس واليوم أشعر بروح الفخر والاعتزاز بلقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد القيادي الملهم الذي يرتبط اسم سموه بالابتكار والإبداع وصناعة المستقبل، وشغف تحقيق التميز في المجالات كافة، إذ يحرص سموه دائماً على بث الطاقة الإيجابية وتقديم الدعم للطلبة الموهوبين والاستثمار في أبناء الوطن وحثهم على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز في تحصيلهم العلمي، والمساهمة في صنع مستقبل مشرقٍ لهم ولوطنهم، بما يضمن ريادة دبي واستدامة مسيرتها التنموية)).

برامج الابتعاث

وتضيف: ((راهنت قيادتنا الرشيدة على تبني المواهب والاهتمام بالمتفوقين وتقديم برامج الابتعاث والمنح الدراسية وتوفير جميع سبل الدعم لخلق جيل متسلح بالعلم والمعرفة، واليوم باتت تجني ثمار هذا الرهان الذي أسهم في رسم مستقبل دبي وريادتها)).