خالد بن محمد: «أبوظبي للصيد والفروسية» يربط أجيال الحاضر والمستقبل بالموروث الوطني

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات النسخة الـ21 من أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي تستمر فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى 8 سبتمبر الجاري، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات تحت شعار ((تاريخ يُحاك بروح مبتكرة)).

وأشار سموّه إلى أن هذا المعرض السنوي أصبح جسراً ثقافياً يربط أجيال الحاضر والمستقبل بماضي الآباء والأجداد من خلال إبراز عراقة وأصالة الموروث الوطني والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

ابتكارات

وتفقّد سموّه، خلال جولته، عدداً من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض الذي يُعد أكبر معرض للصيد والفروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث اطّلع سموّه على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي يقدمها العارضون في مختلف المجالات المرتبطة بالصيد والفروسية، ومن أبرزها الصقارة والصيد البري والرماية، والتخييم، والرياضات البحرية، وغيرها من الفنون والحرف اليدوية الأخرى، التي تُسهم في تعزيز جهود الاستدامة البيئية في مختلف الأنشطة التقليدية المحلية والتراثية.

كما اطّلع سموّه على الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة في المعرض لتعزيز مكانة الأنشطة الرياضية الشعبية، منوهاً سموّه بحرصها والتزامها بصون الهوية الوطنية ونشر الوعي لدى فئات الشباب بأهمية الموروث الشعبي والعادات الإماراتية الأصيلة. رافق سموّه أنجاله، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومعالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة له.

منصة

وتُعد النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في 11 قطاعاً مرتبطاً بالصيد والفروسية وفرصة لاستكشاف مجموعة من العروض التراثية الحية والتفاعلية، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وعلامة تجارية يمثلون 65 دولة من مختلف أنحاء العالم.