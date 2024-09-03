حاكم الشارقة يعتمد تصاميم وموقع مدينة الشارقة الرياضية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تصاميم مدينة الشارقة الرياضية الواقعة في المنطقة الوسطى في الإمارة، كما خصص سموه الموقع الذي ستشيد عليه المدينة التي ستضم 4 مجمعات رياضية؛ تخدم كافة الأنشطة الرياضية الجماعية والفردية.

وأشار سموه إلى أن مدينة الشارقة الرياضية ستزود مدرجاتها بنظام تكييف عالي الجودة وسيوضع تحت الكراسي عبر أنابيب يراعى فيها السلامة لكل الحضور، موضحاً سموه أن الهدف من نظام التكييف استفادة جميع المتواجدين في الملعب من مشجعين ولاعبين باللعب في درجة حرارة مناسبة تفادياً لأي إنهاك أو بذل جهد إضافي في ظل الحرارة المرتفعة في بداية الموسم الرياضي.

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن المشروعات التطويرية على الأندية في إمارة الشارقة موضحاً بأن هناك تحديات تواجه عملية التحديث في المنشآت مثل نادي دبا الحصن الثقافي الرياضي الذي عمل سموه على تغيير موقعه إلى جزيرة الحصن، بالإضافة إلى إعادة تشكيل النادي من الداخل وتوفير الملاعب الفرعية والمرافق الرياضية، كما تطرق سموه إلى منشآت نادي خورفكان الثقافي الرياضي الذي تؤثر عليه الأجواء الحارة، مشيراً سموه إلى أنه وجه لنقل منشآت وملعب النادي إلى جبل العوّين ليوفر إطلالة جميلة على مدينة خورفكان مع درجات حرارة أقل ورطوبة منخفضة، موضحاً سموه أن المنطقة الحالية سيتم تحويلها إلى منطقة استثمارية على أن يتم التكفل بالمشروعات الاستثمارية الخاصة بالنادي.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن العمل قد بدأ في استاد كلباء الذي سيكون فريداً من نوعه وسيضم العديد من المرافق التي ستخدم الرياضيين، كما تحدث سموه عن نادي الذيد الثقافي الرياضي الذي سيتم تخصيص الأرض له على مدخل الذيد من طريق خورفكان وسيتم العمل على توفير المرافق المتطورة لخدمة الرياضيين في المنطقة، وتطرق سموه إلى التوسعة التي ستتم على نادي البطائح الثقافي الرياضي.

وتناول سموه التطوير على استاد الشارقة حيث سيتم نقل مخازن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إلى المنطقة الصناعية بالإضافة إلى إزالة ملعب الكريكت وضم الأرض لمرفقات النادي على أن يتم بناء ملعب كريكت جديد في مدينة الشارقة الرياضية، وهذا ما يؤدي إلى مضاعفة مساحة النادي الأمر الذي ينعكس على مدرسة الكرة من خلال كثرة عدد الملاعب الفرعية.