حميد النعيمي: نهضة عجمان مستمرة بتخطيط شامل للدوائر الحكومية

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المبنى الجديد لمجمع الدوائر الحكومية بالديوان الأميري في عجمان.

وتفقد صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، أرجاء المبنى الذي يضم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومكتب شؤون المواطنين ودائرة الشؤون القانونية وجهاز الرقابة المالية ودائرة الموارد البشرية ودائرة عجمان الرقمية ومركز الإحصاء، مستمعاً سموه إلى شرح من مروان عبيد المهيري، المدير العام للديوان الأميري في عجمان.

وأشاد سموه بالمبنى الجديد، وبما يحتويه من تجهيزات تكنولوجية حديثة لمواكبة التطورات، متمنياً أن توظف هذه التجهيزات في خدمة موظفي وموظفات حكومة عجمان.

وأكد سموه أن مسيرة نهضة عجمان مستمرة بتخطيط يشمل كافة الدوائر الحكومية والقطاعات التنموية، لتمتد يد التعمير والبناء والتطوير إلى مختلف أرجاء الإمارة.

وقال سموه: ((تم تحديث الدوائر المحلية ومواكبتها لثورة الاتصال والمعلومات، وتعزيز منصاتها الرقمية، وربطها بالدوائر الاتحادية حسب اختصاصاتها، واعتماد تلك الدوائر على الشباب المواطن المتعلم باعتباره الأساس في التغيير والثروة الحقيقية للوطن)).

وحث سموه الموظفين على بذل المزيد من الجهد لمواصلة مسيرة التطور والتميز والنهضة الشاملة التي تشهدها عجمان، متمنياً أن يقوم جميع الموظفين بخدمة جميع الدوائر الحكومية في عجمان.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومجموعة من مديري الدوائر والمسؤولين.

وأشاد مروان المهيري، بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو حاكم عجمان للدوائر الحكومية بالإمارة، ومنها هذا المبنى الجديد الذي يضم مجموعة من أهم الدوائر الرئيسية في حكومة عجمان، حيث تحظى كافة الدوائر الحكومية في الإمارة بدعم كامل من صاحب السمو حاكم عجمان، وبمتابعة وإشراف مستمر من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وقال إنه تم تجهيز المقر بما يلبي احتياجات الموظفين، ويهيئ البيئة الملائمة للإبداع والابتكار ويؤدي إلى تحسين الرضا الوظيفي للموظفين من حيث التصميم المريح والعملي للمكاتب، وتزويدها بكل معينات العمل الحديثة ومتطلباته.