(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} يُدشن منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم ونظيره الاسترالي يوم غد الخميس مشوارهما في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث في التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 باللقاء الذي يجمعهما في (جولد كوست)، وهي المجموعة التي تُعرف باسم مجموعة ( الموت)؛ بينما هي أقرب لتسمية مجموعة ( المسافات)!
} ولعل الغريب في هذه المجموعة أنّها تضم منتخبات من دول في اغلبها متباعدة المسافات على العكس من المجموعة الثانية، مثلا، الصين واستراليا و اليابان وإندونيسيا، بعيدة عن البحرين والسعودية؛ وبعيدة عن بعضها؛ لذا يحتاج بعضها للسفر قبل فترة أطول؛ والحمد لله ان الجولتين الاولين ضمن ايام (فيفا) وهي (15) يوما!
} على أي حال لا نعلم الظروف التي تدرّب فيها فريقنا في (جولد كوست)؛ ولا نعلم وقائع معسكره الاوروبي؛ لأنه ليس من رسائل صحفية مُرسلة؛ باستثناء رسالة علاقات عامة وصور لا تُحاكي الامر الواقع، لكننا نأمل أن يكون الفريق في أتم جاهزية له غدا؛ لمباراة (الصدمة) التي نريد الخروج منها بنتيجة ايجابية تٌساعدنا أمام اليابان.
} والفريقان الياباني والاسترالي مرشحان كالأقوى على (الورق)؛ لأن الفرق الاخرى وعلى رأسها فريقنا يبحث عن احداث (صدمة) للجميع؛ لأن التشكيلة التي اصطحبها المدرب معه لها قيمتها الفنية، ولها خبرة قارية، وقد تختلف معه وجهات النظر فيمن اختار، لأن كثيرا من الرؤى لها قناعاتها التي تُحترم، ولكن هي مسؤولية المدرب الذي اختار اللاعبين.
} ليس هذا هو وقت انتقاد الاختيار والتشكيل؛ لكن قلوبنا مع من اختيروا والذين سيمثلوننا ضد (الكنغر) ولا أظنه مخيفا لدرجة المستحيل؛ لأنّه يُفترض ان يثق لاعبونا في خبراتهم وامكاناتهم الفنيّة وما يُعوّل عليهم للمنافسة من اجل الصعود للمونديال، وبرأيي ان حصل ذلك؛ وهذا ما نتمناه، فإنها لن تكون مفاجأة، فكرة القدم ليس فيها المستحيل.
} نحترم الفريق الاسترالي وما يضمه من محترفين، وما يتمتع به من مساحة جغرافية جعلته يختار غولد كوست مكانا للقاء؛ لكن ايضا لاعبينا يملكون الامكانات التي تُساعدهم اللعب في كل الظروف؛ فقط عليهم انهم سيشرفون المملكة ويعودون بنتيجة ايجابية، تكون توطئة لمستوى أفضل امام اليابان؛ في الموقعة التي نأملها جماهيرية بامتياز.
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