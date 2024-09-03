مجموعة المسافات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬ولعل‭ ‬الغريب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬أنّها‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬اغلبها‭ ‬متباعدة‭ ‬المسافات‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬مثلا،‭ ‬الصين‭ ‬واستراليا‭ ‬و‭ ‬اليابان‭ ‬وإندونيسيا،‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية؛‭ ‬وبعيدة‭ ‬عن‭ ‬بعضها؛‭ ‬لذا‭ ‬يحتاج‭ ‬بعضها‭ ‬للسفر‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬أطول؛‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬ان‭ ‬الجولتين‭ ‬الاولين‭ ‬ضمن‭ ‬ايام‭ (‬فيفا‭) ‬وهي‭ (‬15‭) ‬يوما‭!‬





} ‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تدرّب‭ ‬فيها‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭ (‬جولد‭ ‬كوست‭)‬؛‭ ‬ولا‭ ‬نعلم‭ ‬وقائع‭ ‬معسكره‭ ‬الاوروبي؛‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬صحفية‭ ‬مُرسلة؛‭ ‬باستثناء‭ ‬رسالة‭ ‬علاقات‭ ‬عامة‭ ‬وصور‭ ‬لا‭ ‬تُحاكي‭ ‬الامر‭ ‬الواقع،‭ ‬لكننا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أتم‭ ‬جاهزية‭ ‬له‭ ‬غدا؛‭ ‬لمباراة‭ (‬الصدمة‭) ‬التي‭ ‬نريد‭ ‬الخروج‭ ‬منها‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية‭ ‬تٌساعدنا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭.‬





} ‭ ‬والفريقان‭ ‬الياباني‭ ‬والاسترالي‭ ‬مرشحان‭ ‬كالأقوى‭ ‬على‭ (‬الورق‭)‬؛‭ ‬لأن‭ ‬الفرق‭ ‬الاخرى‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬فريقنا‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬احداث‭ (‬صدمة‭) ‬للجميع؛‭ ‬لأن‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬اصطحبها‭ ‬المدرب‭ ‬معه‭ ‬لها‭ ‬قيمتها‭ ‬الفنية،‭ ‬ولها‭ ‬خبرة‭ ‬قارية،‭ ‬وقد‭ ‬تختلف‭ ‬معه‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬فيمن‭ ‬اختار،‭ ‬لأن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬لها‭ ‬قناعاتها‭ ‬التي‭ ‬تُحترم،‭ ‬ولكن‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬اللاعبين‭.‬





} ‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬وقت‭ ‬انتقاد‭ ‬الاختيار‭ ‬والتشكيل؛‭ ‬لكن‭ ‬قلوبنا‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬اختيروا‭ ‬والذين‭ ‬سيمثلوننا‭ ‬ضد‭ (‬الكنغر‭) ‬ولا‭ ‬أظنه‭ ‬مخيفا‭ ‬لدرجة‭ ‬المستحيل؛‭ ‬لأنّه‭ ‬يُفترض‭ ‬ان‭ ‬يثق‭ ‬لاعبونا‭ ‬في‭ ‬خبراتهم‭ ‬وامكاناتهم‭ ‬الفنيّة‭ ‬وما‭ ‬يُعوّل‭ ‬عليهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الصعود‭ ‬للمونديال،‭ ‬وبرأيي‭ ‬ان‭ ‬حصل‭ ‬ذلك؛‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نتمناه،‭ ‬فإنها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مفاجأة،‭ ‬فكرة‭ ‬القدم‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬المستحيل‭.‬





} ‭ ‬نحترم‭ ‬الفريق‭ ‬الاسترالي‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬محترفين،‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬جغرافية‭ ‬جعلته‭ ‬يختار‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬مكانا‭ ‬للقاء؛‭ ‬لكن‭ ‬ايضا‭ ‬لاعبينا‭ ‬يملكون‭ ‬الامكانات‭ ‬التي‭ ‬تُساعدهم‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف؛‭ ‬فقط‭ ‬عليهم‭ ‬انهم‭ ‬سيشرفون‭ ‬المملكة‭ ‬ويعودون‭ ‬بنتيجة‭ ‬ايجابية،‭ ‬تكون‭ ‬توطئة‭ ‬لمستوى‭ ‬أفضل‭ ‬امام‭ ‬اليابان؛‭ ‬في‭ ‬الموقعة‭ ‬التي‭ ‬نأملها‭ ‬جماهيرية‭ ‬بامتياز‭.‬