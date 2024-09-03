هل من مكان للفكر في هذا السيرك العالمي؟!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬الآن‭ ‬ينتقل‭ ‬الهرج‭ ‬والمرج‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬مساحة‭ ‬أوسع‭ ‬ثم‭ ‬أوسع‭ ‬ليغطي‭ ‬الأرض‭ ‬كلها‭! ‬الكل‭ ‬يتراكض‭ ‬وتختلط‭ ‬الأصوات‭ ‬والأحلام‭ ‬والطموحات‭ ‬والأطماع‭ ‬لينتقل‭ ‬الضجيج‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬ومن‭ ‬صراع‭ ‬الديكة‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬الحضارات،‭ ‬ومن‭ ‬صراع‭ ‬الأجيال‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بلون‭ ‬آخر‭ ‬تختلط‭ ‬فيه‭ ‬الأجناس‭ ‬وتختلط‭ ‬الذكورة‭ ‬بالأنوثة‭! ‬وتنشأ‭ ‬أنواع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البشر‭ ‬يتم‭ ‬تكريس‭ ‬أجندتها‭ ‬بقوة‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬وسيطرتها‭ ‬الثقافية‭ ‬والإعلامية‭! ‬ويخرج‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬عالمه‭ ‬الواقعي‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬افتراضي‭ ‬تتواصل‭ ‬فيها‭ ‬الكلمات‭ ‬والأصوات‭ ‬بأعداد‭ ‬مليونية‭ ‬ومليارية‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬ويتداخل‭ ‬مجددا‭ ‬سيرك‭ ‬الواقع‭ ‬بسيرك‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭! ‬وتضيع‭ ‬الكلمات‭ ‬والمعاني‭ ‬في‭ ‬الاستخدامات‭ ‬المبتذلة‭ ‬أو‭ ‬السطحية،‭ ‬مثلما‭ ‬يضيع‭ ‬المنطق‭ ‬في‭ ‬سيرك‭ ‬المجتمعات‭ ‬وسيرك‭ ‬السياسة‭ ‬فلا‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬اتزان‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬منهما،‭ ‬لأن‭ ‬الحابل‭ ‬اختلط‭ ‬بالنابل‭! ‬والباطل‭ ‬تسيد‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬والتفاهة‭ ‬أصبحت‭ ‬نظاما‭ ‬لكل‭ ‬الشعوب‭ ‬ولكل‭ ‬الدول‭! ‬والمقاييس‭ ‬اختلفت‭ ‬والنوازع‭ ‬تضاربت‭ ‬والمعرفة‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬المعلومات‭ ‬والمعلوماتية‭ ‬التي‭ ‬تساق‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بوفرة‭ ‬حتى‭ ‬تضيع‭ ‬في‭ ‬خضمها‭ ‬المعلومة‭ ‬الصحيحة‭!‬

{ ‭ ‬النماذج‭ ‬هم‭ ‬المؤثرون‭ ‬أصحاب‭ ‬المحتوى‭ ‬السطحي‭ ‬ولا‭ ‬خلاف‭ ‬حولهم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬كونهم‭ ‬القدوة‭ ‬الأساسية‭ ‬الأهم‭ ‬للأجيال‭ ‬رغم‭ ‬نمذجتهم‭ ‬بالاهتمامات‭ ‬الشكلية‭ ‬والسطحية‭ ‬والتافهة‭ ‬ليغمر‭ ‬بحرهم‭ ‬الهائج‭ ‬كل‭ ‬المعطيات‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬الفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬والفن‭! ‬وحين‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬الهرج‭ ‬والمرج‭ ‬في‭ ‬السيرك‭ ‬العالمي‭ ‬ليتحدث‭ ‬أحدهم‭ ‬بفكر‭ ‬عميق‭ ‬أو‭ ‬تحليلي‭ ‬رصين‭ ‬أو‭ ‬ثقافي‭ ‬وفني‭ ‬جاد‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬لصوته‭ ‬الهادئ‭ ‬وسط‭ ‬الضجيج‭ ‬مكانا،‭ ‬ولا‭ ‬يستمع‭ ‬إليه‭ ‬إلا‭ ‬ندرة‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬هم‭ ‬الهامسون‭ ‬بصوت‭ ‬الحقيقة‭ ‬وصوت‭ ‬العقل‭ ‬والفكر‭ ‬وروح‭ ‬الحياة‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬ثقافتها‭ ‬وفنونها‭ ‬الزاخرة‭ ‬بتطوير‭ ‬الإنسان‭ ‬والمجتمعات‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬ولا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬الانهيار‭ ‬الأخيرة‭ ‬ولكن‭ ‬زخارف‭ ‬السيرك‭ ‬تتكاثر‭ ‬والملهيات‭ ‬تتوالد‭ ‬والمغريات‭ ‬تحاصر‭ ‬الجميع،‭ ‬فالكل‭ ‬باحث‭ ‬فيها‭ ‬علَّ‭ ‬حلم‭ ‬السعادة‭ ‬يتحقق‭ ‬ونوازع‭ ‬التفوق‭ ‬المادي‭ ‬تتجسد‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النزق‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬طغى‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬الإنسان‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يهم‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬فقده‭ ‬من‭ ‬جوهر‭ ‬أصيل‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬أو‭ ‬أخلاقيات‭ ‬أو‭ ‬فكر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬للفكر‭ ‬العميق‭ ‬إلا‭ ‬مساحة‭ ‬ضئيلة‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬غريب‭ ‬يتم‭ ‬تقزيم‭ ‬وتهميش‭ ‬أصحابه‭ ‬أيضا‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬إيصال‭ ‬الأفكار‭! ‬ليدخلوا‭ ‬في‭ ‬محراب‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجتمع‭ ‬من‭ ‬مجتمعات‭ ‬العالم‭ ‬اللاهي‭ ‬بفوضى‭ ‬السيرك‭! ‬حولهم‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬أو‭ ‬ألوف‭ ‬يتبادلون‭ ‬الآراء‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬المآلات‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬ولكن‭ ‬بحر‭ ‬الفوضى‭ ‬واللامنطق‭ ‬يبتلع‭ ‬آراءهم‭ ‬وأفكارهم‭ ‬ليتغذى‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسطيحه،‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬والتافهين‭ ‬والسطحيين‭ ‬الذين‭ ‬تحولوا‭ ‬إلى‭ ‬مؤثرين‭ ‬يجتمع‭ ‬حولهم‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬وملايين‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭!‬

{ ‭ ‬خارطة‭ ‬الثقافة‭ ‬والفكر‭ ‬والفنون‭ ‬القيمة‭ ‬تنقرض‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬ويندثر‭ ‬مكانها‭ ‬ويتحول‭ ‬محرابها‭ ‬إلى‭ ‬ملاذ‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يلتقط‭ ‬التفاهة‭ ‬ليحولها‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭! ‬وهكذا‭ ‬لا‭ ‬يجد‭ ‬المفكرون‭ ‬الجادون‭ ‬أذنا‭ ‬صاغية‭ ‬إلا‭ ‬فيما‭ ‬ندر‭! ‬ولا‭ ‬يجد‭ ‬المصلحون‭ ‬الحقيقيون‭ ‬رواجا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنافقين‭ ‬ولاعبي‭ ‬السيرك‭! ‬فالرواج‭ ‬للأبطال‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬والمفسدين‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬والعابثين‭ ‬بالقيم‭ ‬والأخلاق‭ ‬والدين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬بالصراخ‭ ‬والمكر‭ ‬والخبث‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬أو‭ ‬بين‭ ‬الدول‭! ‬وحين‭ ‬تحدث‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬عن‭ ‬انهيار‭ ‬الحضارات‭ ‬وسقوط‭ ‬الأمم‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬انهيار‭ ‬الأخلاق‭ ‬والذوبان‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التفاهة‭ ‬والسطحية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬للعمق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬مكان،‭ ‬فالموازين‭ ‬كلها‭ ‬قد‭ ‬دخلت‭ ‬عالم‭ ‬الاختلال‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬للفكر‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السيرك‭ ‬العالمي‭! ‬ربما‭ ‬نعم‭ ‬وربما‭ ‬لا‭!‬