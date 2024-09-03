Wednesday, 04 September 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العمل الخيري.. والهوية الوطنية

9/3/2024 7:08:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬أعلن‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬تحويل‭ ‬جميع‭ ‬الميزانيات‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬للاحتفالات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬إلى‭ ‬الجمعيات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والجهد‭ ‬الإنساني‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمعيات‭ ‬والصناديق‭ ‬الخيرية،‭ ‬والإسهامات‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭.‬

هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أي‭ ‬تقرير‭ ‬إعلامي‭ ‬وتنموي،‭ ‬حينما‭ ‬يتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مناسبة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭.

ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬البحريني،‭ ‬ليس‭ ‬حديثا‭ ‬انشائيا‭ ‬ولا‭ ‬برامج‭ ‬ترتبط‭ ‬بوقت‭ ‬معين،‭ ‬ولكنه‭ ‬نهج‭ ‬راسخ،‭ ‬ومرتكز‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬مستمد‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والإنسانية‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ونالت‭ ‬كل‭ ‬الرعاية‭ ‬والشكل‭ ‬المؤسسي‭ ‬والوقفي،‭ ‬والقانوني‭ ‬والتنموي،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬نقف‭ ‬بكل‭ ‬الإجلال‭ ‬والاحترام،‭ ‬والفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬أمام‭ ‬الفكر‭ ‬الإنساني‭ ‬والنهج‭ ‬الخيري‭ ‬والرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬السديدة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬العالمي،‭ ‬بمشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬ومبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وبرامج‭ ‬نوعية،‭ ‬تهتم‭ ‬بالإنسان‭ ‬والحياة‭ ‬والسلام‭ ‬للبشرية،‭ ‬وتسعى‭ ‬لبناء‭ ‬المنشآت‭ ‬والمباني،‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالفكر‭ ‬والاستدامة،‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬ومكتبات،‭ ‬ومستشفيات‭ ‬ومشاغل،‭ ‬ومصانع‭ ‬وغيرها‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬يجدر‭ ‬بنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بلادنا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬والصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬حينما‭ ‬يأتي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬إسهامات‭ ‬الحكومة‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإغاثة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬المتضررة‭ ‬في‭ ‬الكوارث‭ ‬والأزمات‭.. ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬الوقوف‭ ‬والتضامن‭ ‬الإنساني‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬متضررة‭ ‬وشعب‭ ‬منكوب،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يؤكده‭ ‬التاريخ‭ ‬ويشهد‭ ‬به‭ ‬الواقع‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وعلى‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬التقدير‭ ‬والإعجاب‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.. ‬والتهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬والإشادة‭ ‬الواجبة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والصناديق‭ ‬الأهلية‭ ‬والمبرات‭ ‬العائلية‭ ‬والبرامج‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬وتطوع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وترجو‭ ‬رضى‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬وتقدم‭ ‬الوطن،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاج‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬والإشادة‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬سفير‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الخيرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬البحريني،‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا،‭ ‬وحجم‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬قطاع‭ ‬الأرض‭.‬

ختاما‭.. ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬مفهوم‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة،‭ ‬وطلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬الإنسانية‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭.. ‬وتلك‭ ‬فكرة‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تبنيها‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬الخيرية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تحديدا‭.‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث