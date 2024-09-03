العمل الخيري.. والهوية الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أي‭ ‬تقرير‭ ‬إعلامي‭ ‬وتنموي،‭ ‬حينما‭ ‬يتطرق‭ ‬إلى‭ ‬مناسبة‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭.

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ذلك‭ ‬فإن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬البحريني،‭ ‬ليس‭ ‬حديثا‭ ‬انشائيا‭ ‬ولا‭ ‬برامج‭ ‬ترتبط‭ ‬بوقت‭ ‬معين،‭ ‬ولكنه‭ ‬نهج‭ ‬راسخ،‭ ‬ومرتكز‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقاعدة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬مستمد‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والإنسانية‭ ‬الحضارية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬ونالت‭ ‬كل‭ ‬الرعاية‭ ‬والشكل‭ ‬المؤسسي‭ ‬والوقفي،‭ ‬والقانوني‭ ‬والتنموي،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬نقف‭ ‬بكل‭ ‬الإجلال‭ ‬والاحترام،‭ ‬والفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬أمام‭ ‬الفكر‭ ‬الإنساني‭ ‬والنهج‭ ‬الخيري‭ ‬والرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬السديدة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خارطة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬العالمي،‭ ‬بمشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬ومبادرات‭ ‬مبتكرة‭ ‬وبرامج‭ ‬نوعية،‭ ‬تهتم‭ ‬بالإنسان‭ ‬والحياة‭ ‬والسلام‭ ‬للبشرية،‭ ‬وتسعى‭ ‬لبناء‭ ‬المنشآت‭ ‬والمباني،‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالفكر‭ ‬والاستدامة،‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬ومكتبات،‭ ‬ومستشفيات‭ ‬ومشاغل،‭ ‬ومصانع‭ ‬وغيرها‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬يجدر‭ ‬بنا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بلادنا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬والصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬حينما‭ ‬يأتي‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬إسهامات‭ ‬الحكومة‭ ‬وبمتابعة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإغاثة‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬المتضررة‭ ‬في‭ ‬الكوارث‭ ‬والأزمات‭.. ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬الوقوف‭ ‬والتضامن‭ ‬الإنساني‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬متضررة‭ ‬وشعب‭ ‬منكوب،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يؤكده‭ ‬التاريخ‭ ‬ويشهد‭ ‬به‭ ‬الواقع‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وعلى‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬التقدير‭ ‬والإعجاب‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.. ‬والتهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬والإشادة‭ ‬الواجبة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬الإسلامية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والصناديق‭ ‬الأهلية‭ ‬والمبرات‭ ‬العائلية‭ ‬والبرامج‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‭ ‬وتفان‭ ‬وتطوع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وترجو‭ ‬رضى‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬وتقدم‭ ‬الوطن،‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاج‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬والإشادة‭ ‬بدور‭ ‬‮«‬سفير‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الخيرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬البحريني،‭ ‬محليا‭ ‬ودوليا،‭ ‬وحجم‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬قطاع‭ ‬الأرض‭.‬

ختاما‭.. ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬مفهوم‭ ‬وقيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة،‭ ‬وطلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬الإنسانية‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭.. ‬وتلك‭ ‬فكرة‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تبنيها‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬الخيرية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تحديدا‭.‬