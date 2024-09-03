تحذير للسائقين: غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني على رش المشاة بالماء خلال الأمطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية الأخيرة من العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة تم تحذير السائقين من تجنب السرعة عبر برك الأمطار، إذ قد يواجهون غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.
وأوضح غراهام كونواي المدير التنفيذي في شركة « Select Car Leasing »: «الطرق مملوءة تقريبا بالبرك في الوقت الحالي، بعد الطقس الممطر الأخير والقادم. لذلك من الضروري أن يكون السائقون على علم بالعقوبات المفروضة على القيادة المتهورة عبر البرك».
وبحسب صحيفة « Mirror »، سيكون تحذير الطقس ساريًا في بعض مناطق بريطانيا حتى مساء اليوم. ورغم أن العواصف الرعدية قد لا تؤثر على العديد من الأماكن، فإنها قد تسبب الفيضانات والاضطرابات في بعض المناطق يوم الاثنين، وفقًا لتحذيرات الأرصاد الجوية.
وتابع كونواي: «فيما تعتبر القيادة عبر البرك أمرًا لا مفر منه، فقد يواجه السائقون غرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني إذا تجاوزوا السرعة ورشوا الماء على المشاة في هذه العملية».
ووفقًا للفقرة الثالثة من قانون المرور على الطرق لعام 1988 يُعتبر من غير القانوني رش الماء على المشاة، حيث يعادل ذلك القيادة «من دون مراعاة معقولة للآخرين». ومن المرجح أن يتعرض أولئك الذين يُعتقد أنهم يقودون عمدًا عبر البرك ورشوا الماء على المشاة لغرامة ثابتة قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ثلاث نقاط جزاء إذا تم ضبطهم من قبل الشرطة.
وأشار إلى أنه في أسوأ الحالات سيتم فرض غرامة قصوى قدرها 5000 جنيه إسترليني على السائقين الذين يقودون بطريقة «ترقى إلى فعل واضح من عدم الكفاءة والأنانية والعدوانية». وعلاوة على ذلك، إذا فشل السائقون في دفع الغرامة الثابتة البالغة 100 جنيه إسترليني لأي سبب، فإنهم معرضون لمواجهة الغرامة القصوى البالغة 5000 جنيه إسترليني إذا تم رفع القضية إلى المحكمة.
وفي سياق متصل دعا كونواي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة في البلاد، مثل التأكد من سلامة المكابح والإطارات، واستخدام الأضواء الضبابية المخصصة للضباب، وغيرها من التدابير.
MENAFN03092024000055011008ID1108633109
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.