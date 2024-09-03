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تحذير للسائقين: غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني على رش المشاة بالماء خلال الأمطار

9/3/2024 7:08:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬ظل‭ ‬تحذيرات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ ‬الرعدية‭ ‬والأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬تم‭ ‬تحذير‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬تجنب‭ ‬السرعة‭ ‬عبر‭ ‬برك‭ ‬الأمطار،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬غرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وأوضح‭ ‬غراهام‭ ‬كونواي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Select ‭ ‬ Car ‭ ‬ Leasing ‮»‬‭: ‬‮«‬الطرق‭ ‬مملوءة‭ ‬تقريبا‭ ‬بالبرك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬الطقس‭ ‬الممطر‭ ‬الأخير‭ ‬والقادم‭. ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السائقون‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬المتهورة‭ ‬عبر‭ ‬البرك‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ Mirror ‮»‬،‭ ‬سيكون‭ ‬تحذير‭ ‬الطقس‭ ‬ساريًا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬بريطانيا‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬العواصف‭ ‬الرعدية‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأماكن،‭ ‬فإنها‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬والاضطرابات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتحذيرات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

وتابع‭ ‬كونواي‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬تعتبر‭ ‬القيادة‭ ‬عبر‭ ‬البرك‭ ‬أمرًا‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬منه،‭ ‬فقد‭ ‬يواجه‭ ‬السائقون‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬5000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬إذا‭ ‬تجاوزوا‭ ‬السرعة‭ ‬ورشوا‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬المشاة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬‭. ‬

ووفقًا‭ ‬للفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬لعام‭ ‬1988‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬رش‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬المشاة،‭ ‬حيث‭ ‬يعادل‭ ‬ذلك‭ ‬القيادة‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬معقولة‭ ‬للآخرين‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬يقودون‭ ‬عمدًا‭ ‬عبر‭ ‬البرك‭ ‬ورشوا‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬المشاة‭ ‬لغرامة‭ ‬ثابتة‭ ‬قدرها‭ ‬100‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬جزاء‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬ضبطهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬الحالات‭ ‬سيتم‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬قصوى‭ ‬قدرها‭ ‬5000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬على‭ ‬السائقين‭ ‬الذين‭ ‬يقودون‭ ‬بطريقة‭ ‬‮«‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬فعل‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الكفاءة‭ ‬والأنانية‭ ‬والعدوانية‮»‬‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬إذا‭ ‬فشل‭ ‬السائقون‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الغرامة‭ ‬الثابتة‭ ‬البالغة‭ ‬100‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬لأي‭ ‬سبب،‭ ‬فإنهم‭ ‬معرضون‭ ‬لمواجهة‭ ‬الغرامة‭ ‬القصوى‭ ‬البالغة‭ ‬5000‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬دعا‭ ‬كونواي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬للقيادة‭ ‬الآمنة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬غير‭ ‬المستقرة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مثل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬المكابح‭ ‬والإطارات،‭ ‬واستخدام‭ ‬الأضواء‭ ‬الضبابية‭ ‬المخصصة‭ ‬للضباب،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التدابير‭. ‬

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