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اعتقال خمسة أطفال بريطانيين بشبهة قتل مسن

9/3/2024 7:08:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تم‭ ‬اعتقال‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‭ ‬بريطانيين‭ ‬بشبهة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬قبل‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬رجل‭ ‬مسن‭ (‬80‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬أصل‭ ‬هندي‭ ‬تعرض‭ ‬لاعتداء‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬بريطانية‭. ‬وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬ليسترشير‭ ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬وهو‭ ‬ينزه‭ ‬كلبه‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬فرانكلين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬براونستون‭ ‬في‭ ‬ليسترشير‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬صبيا‭ ‬وفتاة‭ ‬كلاهما‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬مع‭ ‬العمر‭ ‬وصبيا‭ ‬آخر‭ ‬وثلاث‭ ‬فتيات‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬موجودون‭ ‬رهن‭ ‬الاعتقال‭. ‬وناشد‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬شهود‭ ‬الحادث‭ ‬للتقدم‭ ‬للإدلاء‭ ‬بإفاداتهم‭. ‬

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