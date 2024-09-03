اعتقال خمسة أطفال بريطانيين بشبهة قتل مسن

اعتقال خمسة أطفال بريطانيين بشبهة قتل مسن
التاريخ
9/3/2024 7:08:44 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تم اعتقال خمسة أطفال بريطانيين بشبهة ارتكاب جريمة قبل بعد وفاة رجل مسن (80 عاما) من أصل هندي تعرض لاعتداء في حديقة بريطانية. وقالت شرطة ليسترشير إن الرجل توفي في المستشفى بعد أن تعرض لهجوم وهو ينزه كلبه في حديقة فرانكلين في مدينة براونستون في ليسترشير مساء الأحد. وقالت الشرطة إن صبيا وفتاة كلاهما في سن الرابعة عشرة مع العمر وصبيا آخر وثلاث فتيات في الثانية عشرة من العمر موجودون رهن الاعتقال. وناشد ضباط الشرطة شهود الحادث للتقدم للإدلاء بإفاداتهم.
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