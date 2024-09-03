سقط من ارتفاع 10 آلاف قدم.. حادث مأساوي يـنـهـي حـيـاة مـديـر شركة ((أودي)) في إيطاليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬فابريزيو‭ ‬لونغو،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬62‭ ‬عاما،‭ ‬كان‭ ‬يتنزه‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬سيما‭ ‬باير‭ ‬ضمن‭ ‬جبال‭ ‬أداميلو‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وكان‭ ‬مزودا‭ ‬بكابلات‭ ‬فولاذية‭ ‬وسلالم‭ ‬ومساعدات‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬طريقه‭.‬

وتمكن‭ ‬فريق‭ ‬المروحيات‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬جثته‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬حوالي‭ ‬700‭ ‬قدم‭ ‬داخل‭ ‬واد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهد‭ ‬أحد‭ ‬المتسلقين‭ ‬سقوطه‭ ‬واتصل‭ ‬بخدمات‭ ‬الطوارئ‭.‬

وكان‭ ‬لونغو،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬تسلق‭ ‬الجبال،‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أودي‮»‬‭ ‬فرع‭ ‬إيطاليا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬