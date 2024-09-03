رافـلـز قـصـر الـعـريـن الـبـحـريـن يـدعــو الضيوف إلى الاستمتاع بعرض موسم الخريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يسر رافلز قصر العرين البحرين، المنتجع الفاخر المكون من فلل ملكية مع حمامات سباحة خاصة، أن يعلن عرضه الحصري «عرض الخريف الملكي»، مما يوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة فاخرة.
يمكن للضيوف الاستمتاع بإجازة فاخرة في الفلل الملكية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك خدمات المطاعم والسبا خلال فترة الإقامة، مما يتيح للضيوف الاستمتاع الكامل في العروض الاستثنائية للمنتجع في مجال الطهي والعناية بالصحة، ويسري العرض للإقامة مدة ليلتين او أكثر
وقالت ماري-برينجيري شابوتون، المدير العام لرافلز قصر العرين البحرين: «ندعو ضيوفنا إلى تجربة سحر وأناقة الخريف في رافلز قصر العرين البحرين، ويأتي هذا العرض كفرصة مثالية لضيوفنا الكرام للهروب من الروتين والاستمتاع بروعة منتجعنا، وخلق ذكريات لا تُنسى».
جدير بالذكر، تأسست فنادق ومنتجعات رافلز في سنغافورة عام 1887، ولطالما كانت فنادق ومنتجعات ومساكن رافلز موطناً للإبداع ووجهةً لأصحاب الرؤى والأشخاص المُلهمين على مرّ التاريخ.
وتواصل رافلز مسيرتها الرائدة ضمن وجهاتها المنتشرة في مختلف المدن والمناطق الطبيعية الساحرة حول العالم، لتزوّد المسافرين بتجارب متميزة وخدمات تتميز بالسخاء والعفوية.
وتمثّل رافلز الخيار الأمثل لعشّاق الرفاهية والتميّز بفضل قيم الثقافة والجمال والفخامة التي تجسّدها، فضلاً عن توفير تجارب إقامة لا مثيل لها للضيوف.
وينعكس التزام رافلز تجاه المجتمعات المحلية من خلال قيامها بمبادرات متنوعة لدعم الفنون والبيئة، مما جعلها الوجهة الأولى للعديد من عشّاق التراث والثقافة عبر الأجيال.
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