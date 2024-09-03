Wednesday, 04 September 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رافـلـز قـصـر الـعـريـن الـبـحـريـن يـدعــو الضيوف إلى الاستمتاع بعرض موسم الخريف

9/3/2024 7:08:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يسر‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬المنتجع‭ ‬الفاخر‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬فلل‭ ‬ملكية‭ ‬مع‭ ‬حمامات‭ ‬سباحة‭ ‬خاصة،‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬عرضه‭ ‬الحصري‭ ‬‮«‬عرض‭ ‬الخريف‭ ‬الملكي‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬للضيوف‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬فاخرة‭.‬

يمكن‭ ‬للضيوف‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بإجازة‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬الفلل‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬المطاعم‭ ‬والسبا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإقامة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للضيوف‭ ‬الاستمتاع‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للمنتجع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطهي‭ ‬والعناية‭ ‬بالصحة،‭ ‬ويسري‭ ‬العرض‭ ‬للإقامة‭ ‬مدة‭ ‬ليلتين‭ ‬او‭ ‬أكثر‭ ‬

وقالت‭ ‬ماري‭-‬برينجيري‭ ‬شابوتون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لرافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬ضيوفنا‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬سحر‭ ‬وأناقة‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬كفرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لضيوفنا‭ ‬الكرام‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬الروتين‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بروعة‭ ‬منتجعنا،‭ ‬وخلق‭ ‬ذكريات‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬تأسست‭ ‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬رافلز‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬عام‭ ‬1887،‭ ‬ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬ومساكن‭ ‬رافلز‭ ‬موطناً‭ ‬للإبداع‭ ‬ووجهةً‭ ‬لأصحاب‭ ‬الرؤى‭ ‬والأشخاص‭ ‬المُلهمين‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬التاريخ‭. ‬

وتواصل‭ ‬رافلز‭ ‬مسيرتها‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬وجهاتها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬الطبيعية‭ ‬الساحرة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬لتزوّد‭ ‬المسافرين‭ ‬بتجارب‭ ‬متميزة‭ ‬وخدمات‭ ‬تتميز‭ ‬بالسخاء‭ ‬والعفوية‭.‬

وتمثّل‭ ‬رافلز‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬لعشّاق‭ ‬الرفاهية‭ ‬والتميّز‭ ‬بفضل‭ ‬قيم‭ ‬الثقافة‭ ‬والجمال‭ ‬والفخامة‭ ‬التي‭ ‬تجسّدها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬إقامة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬للضيوف‭.‬

وينعكس‭ ‬التزام‭ ‬رافلز‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيامها‭ ‬بمبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬لدعم‭ ‬الفنون‭ ‬والبيئة،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬عشّاق‭ ‬التراث‭ ‬والثقافة‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‭. ‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث