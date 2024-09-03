رافـلـز قـصـر الـعـريـن الـبـحـريـن يـدعــو الضيوف إلى الاستمتاع بعرض موسم الخريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يمكن‭ ‬للضيوف‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بإجازة‭ ‬فاخرة‭ ‬في‭ ‬الفلل‭ ‬الملكية‭ ‬الخاصة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬المطاعم‭ ‬والسبا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإقامة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للضيوف‭ ‬الاستمتاع‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للمنتجع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطهي‭ ‬والعناية‭ ‬بالصحة،‭ ‬ويسري‭ ‬العرض‭ ‬للإقامة‭ ‬مدة‭ ‬ليلتين‭ ‬او‭ ‬أكثر‭ ‬

وقالت‭ ‬ماري‭-‬برينجيري‭ ‬شابوتون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لرافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬ضيوفنا‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬سحر‭ ‬وأناقة‭ ‬الخريف‭ ‬في‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬كفرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لضيوفنا‭ ‬الكرام‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬الروتين‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بروعة‭ ‬منتجعنا،‭ ‬وخلق‭ ‬ذكريات‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬تأسست‭ ‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬رافلز‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬عام‭ ‬1887،‭ ‬ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬ومساكن‭ ‬رافلز‭ ‬موطناً‭ ‬للإبداع‭ ‬ووجهةً‭ ‬لأصحاب‭ ‬الرؤى‭ ‬والأشخاص‭ ‬المُلهمين‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬التاريخ‭. ‬

وتواصل‭ ‬رافلز‭ ‬مسيرتها‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬وجهاتها‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬والمناطق‭ ‬الطبيعية‭ ‬الساحرة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬لتزوّد‭ ‬المسافرين‭ ‬بتجارب‭ ‬متميزة‭ ‬وخدمات‭ ‬تتميز‭ ‬بالسخاء‭ ‬والعفوية‭.‬

وتمثّل‭ ‬رافلز‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬لعشّاق‭ ‬الرفاهية‭ ‬والتميّز‭ ‬بفضل‭ ‬قيم‭ ‬الثقافة‭ ‬والجمال‭ ‬والفخامة‭ ‬التي‭ ‬تجسّدها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬تجارب‭ ‬إقامة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬للضيوف‭.‬

وينعكس‭ ‬التزام‭ ‬رافلز‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيامها‭ ‬بمبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬لدعم‭ ‬الفنون‭ ‬والبيئة،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬عشّاق‭ ‬التراث‭ ‬والثقافة‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‭. ‬