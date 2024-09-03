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سلوى بخيت في الكويت لعرض ((قطعة كيفان))

9/3/2024 7:08:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ - ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭ ‬

تنضم‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬سلوى‭ ‬بخيت‭ ‬‮«‬أم‭ ‬هلال‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬المسرحية‭ ‬الكويتية‭ ‬‮«‬قطعة‭ ‬كيفان‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح‭ ‬بالكويت‭. ‬

وتجسد‭ ‬بخيت‭ ‬دور‭ ‬‮«‬أم‭ ‬ياسين‮»‬،‭ ‬الأم‭ ‬المُوجّهة‭ ‬لأبنائها‭ ‬والمُتمسّكة‭ ‬بعاداتها‭ ‬وتقاليدها‭.‬

تدور‭ ‬قصة‭ ‬المسرحية‭ ‬حول‭ ‬فرقة‭ ‬أم‭ ‬ياسين‭ (‬سلوى‭ ‬بخيت‭) ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬تسكن‭ ‬منطقة‭ ‬كيفان‭ ‬وتحظى‭ ‬بشهرة‭ ‬واسعة‭. ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬عرس‭ ‬ابنها‭ ‬الأصغر‭ ‬تحدث‭ ‬مواقف‭ ‬كوميدية‭ ‬ليتحول‭ ‬الزواج‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نحس‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬تدخل‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬فرقة‭ ‬موسيقية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الساحة،‭ ‬تحاول‭ ‬استقطاب‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ ‬أم‭ ‬ياسين،‭ ‬ليدخل‭ ‬الطرفان‭ ‬في‭ ‬صراعات‭. ‬

المسرحية‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وإنتاج‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميان،‭ ‬إخراج‭ ‬محمد‭ ‬الحملي،‭ ‬ومن‭ ‬بطولتهما‭ ‬ومعهما‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬مثل‭: ‬عبدالله‭ ‬الخضر‭ ‬والنجمة‭ ‬البحرينية‭ ‬سلوى‭ ‬بخيت‭ ‬وجمال‭ ‬الشطي‭ ‬وصادق‭ ‬بهبهاني‭ ‬وأحمد‭ ‬التمار‭ ‬وحسين‭ ‬المهنا‭ ‬وبشرى‭ ‬ورابعة‭ ‬اليوسف‭ ‬ومشعل‭ ‬الفرحان‭ ‬وفهد‭ ‬ليلي‭. ‬

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