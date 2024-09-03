سلوى بخيت في الكويت لعرض ((قطعة كيفان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت - زينب إسماعيل
تنضم الفنانة البحرينية سلوى بخيت «أم هلال» إلى طاقم عمل المسرحية الكويتية «قطعة كيفان»، التي تعرض حاليا على خشبة المسرح بالكويت.
وتجسد بخيت دور «أم ياسين»، الأم المُوجّهة لأبنائها والمُتمسّكة بعاداتها وتقاليدها.
تدور قصة المسرحية حول فرقة أم ياسين (سلوى بخيت) الشعبية التي تسكن منطقة كيفان وتحظى بشهرة واسعة. وفي يوم عرس ابنها الأصغر تحدث مواقف كوميدية ليتحول الزواج إلى «نحس». وفي هذا التوقيت تدخل على الخط فرقة موسيقية جديدة على الساحة، تحاول استقطاب أفراد من فرقة أم ياسين، ليدخل الطرفان في صراعات.
المسرحية من تأليف وإنتاج عبدالله الرميان، إخراج محمد الحملي، ومن بطولتهما ومعهما نخبة من النجوم مثل: عبدالله الخضر والنجمة البحرينية سلوى بخيت وجمال الشطي وصادق بهبهاني وأحمد التمار وحسين المهنا وبشرى ورابعة اليوسف ومشعل الفرحان وفهد ليلي.
MENAFN03092024000055011008ID1108633105
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.