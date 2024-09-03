اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬الاكتشاف‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تنظيف‭ ‬وترميم‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬بقيادة‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬توماس‭ ‬شيفر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬توبنجن‭ ‬الألمانية‭. ‬

وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬الأكروبوليس،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬متنزه‭ ‬سيلينونتي‭ ‬الأثري‭ ‬وكهف‭ ‬دي‭ ‬كوزا‭ ‬وبانتليريا،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬ويضم‭ ‬بقايا‭ ‬مستعمرة‭ ‬يونانية‭ ‬قديمة‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭. ‬

وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬موقع‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬107‭ ‬عملات‭ ‬فضية‭ ‬رومانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬عُثر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬تماثيل‭ ‬الرؤوس‭ ‬الثلاثة‭ ‬الشهيرة‭ ‬للقيصر‭ ‬والإمبراطورة‭ ‬أجريبينا‭ ‬والإمبراطور‭ ‬تيتوس‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭. ‬

وربما‭ ‬تم‭ ‬سك‭ ‬تلك‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬ويرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الجمهوري‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬باولو‭ ‬سكاربيناتو‭: ‬‮«‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬معلومات‭ ‬قيمة‭... ‬عن‭ ‬الأحداث‭ ‬والاتصالات‭ ‬التجارية‭ ‬والعلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬ميزت‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الجمهوري‮»‬‭. ‬

وظهرت‭ ‬بعض‭ ‬العملات‭ ‬المعدنية‭ ‬المكتشفة‭ ‬في‭ ‬التربة‭ ‬الرخوة‭ ‬جراء‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬مؤخرا‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬العملات‭ ‬تحت‭ ‬صخرة‭ ‬أثناء‭ ‬أعمال‭ ‬التنقيب‭. ‬

وتكهن‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬شيفر‭ ‬بأن‭ ‬الكنز‭ ‬تم‭ ‬إخفاؤه‭ ‬أثناء‭ ‬هجوم‭ ‬للقراصنة‭ ‬ولم‭ ‬تتم‭ ‬استعادته‭ ‬أبدا‭.‬