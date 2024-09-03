اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت إدارة منطقة صقلية الإيطالية إنه تم اكتشاف مجموعة نادرة من 27 عملة فضية رومانية يرجع تاريخها إلى الفترة بين عامي 94 و74 قبل الميلاد في جزيرة بانتليريا النائية.
جاء الاكتشاف خلال مشروع تنظيف وترميم قام به فريق بقيادة عالم الآثار توماس شيفر من جامعة توبنجن الألمانية.
وتم العثور على هذه العملات في الأكروبوليس، وهو جزء من متنزه سيلينونتي الأثري وكهف دي كوزا وبانتليريا، الذي يعد من أكبر المواقع الأثرية في منطقة البحر المتوسط ويضم بقايا مستعمرة يونانية قديمة تأسست في القرن السابع قبل الميلاد.
وتم اكتشاف العملات في نفس موقع العثور على 107 عملات فضية رومانية في عام 2010 وهو ليس بعيدا عن المنطقة التي عُثر فيها على تماثيل الرؤوس الثلاثة الشهيرة للقيصر والإمبراطورة أجريبينا والإمبراطور تيتوس قبل بضع سنوات.
وربما تم سك تلك العملات في روما ويرجع تاريخها إلى العصر الجمهوري.
وقال مستشار التراث الثقافي فرانشيسكو باولو سكاربيناتو: «يقدم هذا الاكتشاف معلومات قيمة... عن الأحداث والاتصالات التجارية والعلاقات السياسية التي ميزت منطقة البحر المتوسط في العصر الجمهوري».
وظهرت بعض العملات المعدنية المكتشفة في التربة الرخوة جراء هطول أمطار غزيرة مؤخرا بينما تم العثور على باقي العملات تحت صخرة أثناء أعمال التنقيب.
وتكهن عالم الآثار شيفر بأن الكنز تم إخفاؤه أثناء هجوم للقراصنة ولم تتم استعادته أبدا.
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