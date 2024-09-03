Wednesday, 04 September 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف مجموعة من العملات الرومانية الأثرية في صقلية

9/3/2024 7:08:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬إدارة‭ ‬منطقة‭ ‬صقلية‭ ‬الإيطالية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬نادرة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬عملة‭ ‬فضية‭ ‬رومانية‭ ‬يرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬94‭ ‬و74‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بانتليريا‭ ‬النائية‭. ‬

جاء‭ ‬الاكتشاف‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬تنظيف‭ ‬وترميم‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬بقيادة‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬توماس‭ ‬شيفر‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬توبنجن‭ ‬الألمانية‭. ‬

وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬الأكروبوليس،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬متنزه‭ ‬سيلينونتي‭ ‬الأثري‭ ‬وكهف‭ ‬دي‭ ‬كوزا‭ ‬وبانتليريا،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬ويضم‭ ‬بقايا‭ ‬مستعمرة‭ ‬يونانية‭ ‬قديمة‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭. ‬

وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬موقع‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬107‭ ‬عملات‭ ‬فضية‭ ‬رومانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬عُثر‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬تماثيل‭ ‬الرؤوس‭ ‬الثلاثة‭ ‬الشهيرة‭ ‬للقيصر‭ ‬والإمبراطورة‭ ‬أجريبينا‭ ‬والإمبراطور‭ ‬تيتوس‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭. ‬

وربما‭ ‬تم‭ ‬سك‭ ‬تلك‭ ‬العملات‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬ويرجع‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الجمهوري‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬باولو‭ ‬سكاربيناتو‭: ‬‮«‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬معلومات‭ ‬قيمة‭... ‬عن‭ ‬الأحداث‭ ‬والاتصالات‭ ‬التجارية‭ ‬والعلاقات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬ميزت‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الجمهوري‮»‬‭. ‬

وظهرت‭ ‬بعض‭ ‬العملات‭ ‬المعدنية‭ ‬المكتشفة‭ ‬في‭ ‬التربة‭ ‬الرخوة‭ ‬جراء‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬مؤخرا‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬العملات‭ ‬تحت‭ ‬صخرة‭ ‬أثناء‭ ‬أعمال‭ ‬التنقيب‭. ‬

وتكهن‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬شيفر‭ ‬بأن‭ ‬الكنز‭ ‬تم‭ ‬إخفاؤه‭ ‬أثناء‭ ‬هجوم‭ ‬للقراصنة‭ ‬ولم‭ ‬تتم‭ ‬استعادته‭ ‬أبدا‭.‬

MENAFN03092024000055011008ID1108633104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث