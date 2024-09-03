السوبر محمود عبدالقادر يعود إلى باربار رسميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





عاد‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬وابن‭ ‬نادي‭ ‬باربار‭ ‬محمود‭ ‬عبدالقادر‭ ‬إلى‭ ‬مداعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬مجدداً‭ ‬حينما‭ ‬انخرط‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬الأم‮»‬‭ ‬باربار‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭.‬

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬عبدالقادر‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬الغضروف،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعودته‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬بعد‭ ‬توقفه‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭.‬

وتشكل‭ ‬عودة‭ ‬عبدالقادر‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬باربار‭ ‬إضافة‭ ‬قوية،‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬ميدانية‭ ‬واسعة‭ ‬وإمكانات‭ ‬عالية،‭ ‬تضيف‭ ‬الكثير‭ ‬لزملائه‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬عنصرين‭ ‬مؤثرين‭ ‬هما‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر‭ ‬وقاسم‭ ‬الشويخ‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬نجحت‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬التوقيع‭ ‬مع‭ ‬الحارس‭ ‬علي‭ ‬الطويل‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬الفريق‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬كما‭ ‬جددت‭ ‬تعاقدها‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬المقابي،‭ ‬وعيسى‭ ‬خلف‭.‬