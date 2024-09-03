السوبر محمود عبدالقادر يعود إلى باربار رسميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
عاد اللاعب الدولي السابق وابن نادي باربار محمود عبدالقادر إلى مداعبة كرة اليد مجدداً حينما انخرط في تدريب فريقه «الأم» باربار وذلك خلال الأسابيع الماضية.
وقد أجرى عبدالقادر في الشهر الماضي عملية في الغضروف، وذلك تمهيداً لعودته إلى ملاعب كرة اليد، بعد توقفه عن ممارسة اللعبة في الموسمين الماضيين.
وتشكل عودة عبدالقادر إلى صفوف باربار إضافة قوية، لما يمتلكه من خبرة ميدانية واسعة وإمكانات عالية، تضيف الكثير لزملائه في الفريق، وخصوصاً بعد رحيل عنصرين مؤثرين هما قاسم قمبر وقاسم الشويخ عن صفوف الفريق.
وفي السياق ذاته نجحت إدارة النادي في التوقيع مع الحارس علي الطويل للدفاع عن ألوان الفريق للموسم المقبل، كما جددت تعاقدها مع محمد جاسم المقابي، وعيسى خلف.
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