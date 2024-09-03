استعدادا لمواجهة أستراليا.. دراغان يلتقي الإعلام اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يقام‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬التحضيرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬ويرافقه‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬اللاعب‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬واصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تدريباته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬المركز‭ ‬الرياضي‭ ‬والترفيهي‭ ‬في‭ ‬‮«‬غولد‭ ‬كوست‮»‬‭ ‬بحماسة‭ ‬عالية‭ ‬وتركيز‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬التدريبات‭ ‬بالإحماء،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬طبق‭ ‬اللاعبون‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الجمل‭ ‬التكتيكية،‭ ‬وفقا‭ ‬للخطة‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭.‬

‭ ‬ويعول‭ ‬منتخبنا‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬مواجهته‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البدء‭ ‬بداية‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالدور‭ ‬الحاسم،‭ ‬والغاية‭ ‬هي‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬