استعدادا لمواجهة أستراليا.. دراغان يلتقي الإعلام اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
يقام مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي للمدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الأول لكرة القدم، وذلك للحديث عن التحضيرات الخاصة بالمباراة المرتقبة التي ستقام يوم غد الخميس أمام نظيره المنتخب الأسترالي ضمن منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويرافقه في المؤتمر اللاعب مهدي عبدالجبار.
من جانب آخر واصل منتخبنا الوطني تدريباته الأخيرة على ملاعب المركز الرياضي والترفيهي في «غولد كوست» بحماسة عالية وتركيز كبير، حيث انطلقت التدريبات بالإحماء، ومن ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، وفقا للخطة التي وضعها الجهاز الفني.
ويعول منتخبنا كثيراً على مواجهته المهمة من أجل البدء بداية صحيحة في أولى مبارياته خلال التصفيات الآسيوية بالدور الحاسم، والغاية هي الخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة المنتخب الياباني التي ستقام يوم 10 سبتمبر في البحرين.
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