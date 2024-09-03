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بن جلال يستقبل رئيس نادي الحد ويبحث أوجه التعاون الثنائي

9/3/2024 7:08:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬سلمان‭ ‬غازي‭ ‬المسلّم‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬استعدادا‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

ورحب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بوفد‭ ‬نادي‭ ‬الحد،‭ ‬وأكد‭ ‬لهم‭ ‬اهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬‮«‬طموح‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬التنافسية‭ ‬لأنديتنا،‭ ‬وتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬هنأ‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬بنجاح‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وفوزه‭ ‬بمنصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬بالتزكية‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الممتدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬طموح‭ ‬على‭ ‬مدّ‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬المنظومة‭ ‬الكروية،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬مؤازرة‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬اختلافها‭ ‬وتوفير‭ ‬العوامل‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭.‬

واطلع‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الفريق‭ ‬الكروي‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬الحد،‭ ‬واحتياجاته‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬مشواره‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وبحث‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬سُبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصعود‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الأندية‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬خدمة‭ ‬للكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

بدوره،‭ ‬عبّر‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬الفرق‭ ‬الكروية‭ ‬بالأندية‭ ‬كافة،‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬تتكلل‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية‭ ‬المحلية‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬تكريم‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بهدية‭ ‬تذكارية،‭ ‬نظير‭ ‬جهوده‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الأندية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وتحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬مثمّنين‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬الخيّرة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الأندية‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬أفضل‭ ‬مليء‭ ‬بالنجاحات‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭.‬

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