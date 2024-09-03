بن جلال يستقبل رئيس نادي الحد ويبحث أوجه التعاون الثنائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية رئيس مجلس إدارة نادي الحد سلمان غازي المسلّم وعددا من أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين، والتنسيق المشترك استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024-2025.
ورحب محمد بن جلال بوفد نادي الحد، وأكد لهم اهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بدعم الأندية الوطنية انطلاقًا من الأهداف التي وجدت من أجلها «طموح»، التي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لأنديتنا، وتطوير مستوى المسابقات المحلية بما ينعكس إيجابًا على أداء المنتخبات الوطنية.
وخلال اللقاء هنأ بن جلال رئيس نادي الحد سلمان المسلم بنجاح الانتخابات الأخيرة، وفوزه بمنصب الرئاسة بالتزكية للدورة الانتخابية الممتدة أربع سنوات قادمة، مؤكدا حرص طموح على مدّ جسور التعاون المشترك بين جميع الأندية الوطنية، بما ينعكس على تطور المنظومة الكروية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة مؤازرة الأندية على اختلافها وتوفير العوامل المساعدة على نجاحها.
واطلع بن جلال على خطط وبرامج الفريق الكروي الأول بنادي الحد، واحتياجاته المستقبلية من اللاعبين خلال مشواره بدوري الدرجة الثانية، وبحث مع رئيس النادي سُبل التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق أهدافهم في المنافسة من أجل الصعود مجددا إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز، مؤكدًا حرص الشركة على تلبية متطلبات الأندية قدر الإمكان خدمة للكرة البحرينية.
بدوره، عبّر سلمان المسلم عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها شركة طموح للإدارة الرياضية في سبيل دعم الفرق الكروية بالأندية كافة، التي أثمرت تعزيز قدرات عدد منها في المواسم الماضية، متمنيا أن تتكلل تلك الجهود في تحقيق الأهداف والتطلعات التي تخدم المسيرة الرياضية التنافسية في المسابقات الكروية المحلية.
وفي نهاية اللقاء حرص مجلس إدارة نادي الحد على تكريم الرئيس محمد بن جلال بهدية تذكارية، نظير جهوده الواضحة في مساندة الأندية بشكل عام، وتحقيق رؤية القيادة الرياضية على وجه الخصوص، مثمّنين كل المبادرات الخيّرة الرامية إلى نقل الأندية إلى واقع أفضل مليء بالنجاحات على كافة الصعد.
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