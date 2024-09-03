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القبض على محتال سرق 5800 دينار من شخصين بإيهامهما بشراء عملات أجنبية

9/3/2024 7:08:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ ‬عربي‭ (‬39‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬بتهمة‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬على‭ ‬شخصين‭ ‬وسرقة‭ ‬مبلغ‭ ‬5800‭ ‬دينار‭ ‬منهما‭.‬

وفور‭ ‬تلقي‭ ‬المديرية‭ ‬بلاغين‭ ‬بذلك،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬بأنه‭ ‬التقى‭ ‬بالمجني‭ ‬عليهما‭ ‬بعد‭ ‬إيهامهما‭ ‬ببيع‭ ‬عملات‭ ‬أجنبية‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬محلات‭ ‬الصرافة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بحوزتهما‭ ‬وهرب‭ ‬من‭ ‬الموقع‭.‬

وأشارت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬مهيبة‭ ‬بضرورة‭ ‬توخي‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬وعدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬مجهولين‭.‬

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