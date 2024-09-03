القبض على محتال سرق 5800 دينار من شخصين بإيهامهما بشراء عملات أجنبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخص عربي (39 عاماً)، بتهمة النصب والاحتيال على شخصين وسرقة مبلغ 5800 دينار منهما.
وفور تلقي المديرية بلاغين بذلك، باشرت الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث اتضح بأنه التقى بالمجني عليهما بعد إيهامهما ببيع عملات أجنبية بأقل من أسعار محلات الصرافة ومن ثم استولى على المبالغ المالية التي كانت بحوزتهما وهرب من الموقع.
وأشارت مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مهيبة بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أشخاص مجهولين.
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