براءة خليجي من الاعتداء على سيدة عربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية براءة خليجي من تهمة الاعتداء على عربية الجنسية، وألغت المحكمة حكما بالسجن المؤبد، بعد أن تشككت المحكمة في أقوال المجني عليها التي توجهت مع المتهم الى مقر سكنه بمحض إرادتها كما ثبت من الكاميرات الأمنية وجودها رفقة المتهم برضاها.
وقال المحامي بندر شمال الدوسري: إن موكله تعرف على المجني عليها وكان بينهما علاقة عاطفية والتقيا في مقر سكنه بأحد الفنادق وبعد مغادرتها قدمت بلاغا جنائيا تتهمه باغتصابها والاعتداء عليها بالضرب، حيث صدر حكم غيابي بمعاقبة موكله بالسجن المؤبد والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
حيث عارض موكله الحكم واستمعت المحكمة الى أقوال المجني عليها وشاهد النفي الذي أكد وجود علاقة بين الطرفين وأنه شاهد المتهم والمجني عليها قبل الواقعة ومن دون خلافات بينهما وكانا بحالة رضا، فيما طلب دفاع المتهم الاطلاع على الكاميرات الأمنية الموجودة بمحيط المبني السكني التي ادعت فيه المتهم الاعتداء عليها.
حيث قالت المحكمة إن أقوال المجني عليها مرسلة ومحاطة بالشك والريبة، وأشارت الى أنه ثبت بالتصوير الأمني حضور المجني عليها الى مقر المتهم بكامل ارادتها، فضلا عن إصابات المجني عليها لم يثبت أن سببها المتهم الامر الذي يتعين معه لتلك الأسباب ان تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه.
MENAFN03092024000055011008ID1108633099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.