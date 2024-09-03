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براءة خليجي من الاعتداء على سيدة عربية

9/3/2024 7:08:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬براءة‭ ‬خليجي‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية،‭ ‬وألغت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تشككت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬التي‭ ‬توجهت‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭ ‬بمحض‭ ‬إرادتها‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬وجودها‭ ‬رفقة‭ ‬المتهم‭ ‬برضاها‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬بندر‭ ‬شمال‭ ‬الدوسري‭: ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬تعرف‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وكان‭ ‬بينهما‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬والتقيا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سكنه‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬وبعد‭ ‬مغادرتها‭ ‬قدمت‭ ‬بلاغا‭ ‬جنائيا‭ ‬تتهمه‭ ‬باغتصابها‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬بالضرب،‭ ‬حيث‭ ‬صدر‭ ‬حكم‭ ‬غيابي‭ ‬بمعاقبة‭ ‬موكله‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬والإبعاد‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

حيث‭ ‬عارض‭ ‬موكله‭ ‬الحكم‭ ‬واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وشاهد‭ ‬النفي‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬وأنه‭ ‬شاهد‭ ‬المتهم‭ ‬والمجني‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬الواقعة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما‭ ‬وكانا‭ ‬بحالة‭ ‬رضا،‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬الموجودة‭ ‬بمحيط‭ ‬المبني‭ ‬السكني‭ ‬التي‭ ‬ادعت‭ ‬فيه‭ ‬المتهم‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬مرسلة‭ ‬ومحاطة‭ ‬بالشك‭ ‬والريبة،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬بالتصوير‭ ‬الأمني‭ ‬حضور‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬المتهم‭ ‬بكامل‭ ‬ارادتها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬سببها‭ ‬المتهم‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬لتلك‭ ‬الأسباب‭ ‬ان‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭. ‬

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