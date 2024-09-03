تأييد توجيه إنذار إلى طبيب بسبب تشخيص خاطئ لمريض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬المدعي‭ ‬دعواه‭ ‬ذكر‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬طبيب‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬وقدم‭ ‬أحد‭ ‬المرضى‭ ‬شكوى‭ ‬ضده‭ ‬وتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الفنية‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬وانتهت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬إدانته‭ ‬لارتكابه‭ ‬خطأ‭ ‬طبيا‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الإخفاق‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬المريض،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تضرر‭ ‬الاخير‭ ‬واجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية،‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬بإيقاع‭ ‬الجزاء‭ ‬التأديبي‭ ‬عليه،‭ ‬بعد‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬بإدانته‭ ‬ومعاقبته‭ ‬بتوجيه‭ ‬إنذار‭ ‬كتابي‭ ‬اليه،‭ ‬حيث‭ ‬تظلم‭ ‬المدعي‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬بحقه،‭ ‬ورفع‭ ‬دعواه‭ ‬طلبا‭ ‬لإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬بزعم‭ ‬انه‭ ‬شابه‭ ‬عيب‭ ‬مخالفة‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬دعواه‭ ‬فاستأنف‭ ‬على‭ ‬الحكم‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أشارت‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المطعون‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬أجرت‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬المستأنف‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه،‭ ‬واستمعت‭ ‬لأقواله‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري،‭ ‬والتقرير‭ ‬الفني‭ ‬المُعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬وانتهت‭ ‬الى‭ ‬ارتكابه‭ ‬المخالفة‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه‭ ‬وقررت‭ ‬مجازاته‭ ‬بجزاء‭ (‬توجيه‭ ‬إنذار‭ ‬كتابي‭)‬،‭ ‬وتم‭ ‬إخطاره،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطمئن‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بوصف‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬للمرخص‭ ‬لهم‭ ‬بمزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬وطب‭ ‬الأســنان‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬خولها‭ ‬المشرع‭ ‬سلطة‭ ‬تقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬للمرخص‭ ‬لهم،‭ ‬ولا‭ ‬مُعقب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬ممارستها‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬لم‭ ‬تُسء‭ ‬استعمالها‭ ‬ولم‭ ‬تنحرف‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬عليه‭ ‬دليل‭ ‬من‭ ‬الأوراق؛‭ ‬حيث‭ ‬مارست‭ ‬سلطتها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المقرر‭ ‬قانونًا‭ ‬بعد‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬المستأنف‭ ‬وتمكينه‭ ‬من‭ ‬إبداء‭ ‬دفاعه‭.‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬أساءت‭ ‬استعمال‭ ‬سلطتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يغدو‭ ‬معه‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬بمجازاته‭ ‬بجزاء‭ ‬توجيه‭ ‬إنذار‭ ‬كتابي‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬ممن‭ ‬يملك‭ ‬سلطة‭ ‬إصداره‭ ‬وبعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬قانونا‭ ‬وفي‭ ‬حدود‭ ‬النصاب‭ ‬القانوني‭ ‬المقرر‭ ‬للسلطة‭ ‬الإدارية،‭ ‬متناسبًا‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬اقترفه‭ ‬المستأنف‭ ‬من‭ ‬مخالفة‭ ‬تأديبية،‭ ‬متفقًا‭ ‬وصحيح‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الإلغاء،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬كطبيب‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أدائه‭ ‬لرسالته‭ ‬ليس‭ ‬ملتزما‭ ‬بنتيجة،‭ ‬ألا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬ملتزم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬ببذل‭ ‬عناية‭ ‬الرجل‭ ‬الحريص‭. ‬

‭ ‬وإذ‭ ‬أخذ‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بهذا‭ ‬النظر‭ ‬فإنه‭ ‬بات‭ ‬جديرا‭ ‬بالتأييد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقضى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بتأييده‭ ‬لأسبابه‭ ‬وما‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬أسبابه،‭ ‬ويضحى‭ ‬الاستئناف‭ ‬الماثل‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭ ‬القانون‭ ‬متعينا‭ ‬القضاء‭ ‬برفضه‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭: ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنف‭ ‬المصاريف‭.‬