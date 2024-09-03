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القضاء اللبناني يوقف رياض سلامة بعد استجوابه في قضية اختلاس أموال

9/3/2024 7:08:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقف‭ ‬القضاء‭ ‬اللبناني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الحاكم‭ ‬السابق‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬رياض‭ ‬سلامة،‭ ‬المستهدف‭ ‬بتحقيقات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والخارج،‭ ‬بعد‭ ‬استجوابه‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬اختلاس‭ ‬أموال،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬المصدر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭: ‬‮«‬أمر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬التمييزي‭ ‬القاضي‭ ‬جمال‭ ‬الحجار‭ ‬بتوقيف‭ ‬سلامة،‭ ‬بعد‭ ‬استجوابه‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬حول‭ ‬شبهات‭ ‬اختلاس‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬تفوق‭ ‬أربعين‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭(..) ‬جرى‭ ‬تحويلها‭ ‬الى‭ ‬الخارج‮»‬‭. ‬وجرى‭ ‬نقله‭ ‬فورا،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر،‭ ‬الى‭ ‬سجن‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬لقوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬الأشرفية‭. ‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يمثل‭ ‬فيها‭ ‬سلامة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تعيين‭ ‬بديل‭ ‬عنه‭. ‬وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬القضائي،‭ ‬فقد‭ ‬حضر‭ ‬سلامة‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬الحجار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محام‭ ‬لاستجوابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬قضيّة‭ ‬منفصلة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬الملفات‮»‬‭ ‬الأخرى‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬سلامة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬رواية‭ ‬مقنعة‭ ‬تدحض‭ ‬الشبهات‭ ‬التي‭ ‬تحوم‭ ‬حوله‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬توقيفه‮»‬‭. ‬

ويمكن‭ ‬للحجار،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر،‭ ‬أن‭ ‬يبقي‭ ‬سلامة‭ ‬موقوفا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يحيله‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬ويطلب‭ ‬الادعاء‭ ‬عليه‭ ‬بجرائم‭ ‬‮«‬اختلاس‭ ‬الأموال‭ ‬العامة‭ ‬والتزوير‭ ‬وصرف‭ ‬النفوذ‭ ‬وتبييض‭ ‬الأموال‮»‬،‭ ‬وإيداع‭ ‬الملف‭ ‬مع‭ ‬الموقوف‭ ‬لدى‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬لاستجوابه‭ ‬وإصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬وجاهية‭ ‬بحقه‭. ‬

ويشكّل‭ ‬سلامة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬محور‭ ‬تحقيقات‭ ‬محلية‭ ‬وأوروبية‭ ‬تشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬راكم‭ ‬أصولا‭ ‬عقارية‭ ‬ومصرفية‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬وأساء‭ ‬استخدام‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬حاكمية‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان،‭ ‬عدا‭ ‬تحويله‭ ‬الأموال‭ ‬الى‭ ‬حسابات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬و«الإثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع‮»‬‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬التحقيقات،‭ ‬أصدرت‭ ‬قاضية‭ ‬فرنسية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬والمدعية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مذكرتي‭ ‬توقيف‭ ‬بحقه‭ ‬جرى‭ ‬تعميمهما‭ ‬عبر‭ ‬الانتربول‭. ‬وقرّر‭ ‬القضاء‭ ‬اللبناني‭ ‬بناء‭ ‬عليهما‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬وصادر‭ ‬جوازي‭ ‬سفره‭ ‬اللبناني‭ ‬والفرنسي‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬ألغت‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬مذكّرة‭ ‬التوقيف‭ ‬بحق‭ ‬سلامة،‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬حاكم‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬المركزي‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ (...) ‬بإتلاف‭ ‬أدلة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬انتهى‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬سلامة‭ ‬جنسيتها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬سارية،‭ ‬فإنها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طائل‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يسلّم‭ ‬لبنان‭ ‬مواطنيه‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أجنبية‭. ‬

وفرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كندا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وعلى‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬لشبهات‭ ‬فساد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تجميد‭ ‬أصولهم‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الثلاثة‭. ‬ولطالما‭ ‬نفى‭ ‬سلامة‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بيانات‭ ‬مزورة‮»‬‭ ‬وخلفيات‭ ‬‮«‬سياسية‮»‬‭. ‬ورغم‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬طالته،‭ ‬أصرّ‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬حتى‭ ‬إنهاء‭ ‬ولايته،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬سياسية‭ ‬وفّرتها‭ ‬له‭ ‬قوى‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

ويُعدّ‭ ‬عهد‭ ‬سلامة‭ (‬74‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬حاكم‭ ‬مصرف‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬1993‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لحكام‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭. ‬وكان‭ ‬سلامة‭ ‬مهندس‭ ‬السياسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تعافي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ (‬1975-1990‭). ‬لكن‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الانهيار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬2019،‭ ‬بات‭ ‬يُحمّل‭ ‬مع‭ ‬أركان‭ ‬الطبقة‭ ‬الحاكمة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أزمات‭ ‬البلاد‭ ‬المتلاحقة‭. ‬

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