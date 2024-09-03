الصحة العالمية: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال ((تسير على ما يرام)) في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ممثل‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ريتشارد‭ ‬بيبيركورن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تطعيم‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نحن‭ ‬ندير‭ ‬حملتين‭. ‬لقد‭ ‬بدأنا‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬الآن‭ ‬وستجرى‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أغسطس،‭ ‬لكن‭ ‬الحملة‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بدأت‭ ‬الأحد،‭ ‬وهو‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭.

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وأكد‭ ‬بيبيركورن‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬تساهم‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭ ‬لإتمام‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التطعيم‭.

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وتجري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عمليات‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

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ويبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬العاشرة‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تطعيمهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬161‭ ‬ألف‭ ‬طفل،‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجاوز‭ ‬الهدف‭ ‬المقدر‭ ‬بـ156500‭ ‬طفل‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.

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وأوضح‭ ‬بيبركورن‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬قللنا‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‮»‬‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

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والخطة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تطعيم‭ ‬340‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬و150‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬شماله‭.‬

وتسببت‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬في‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬وصحية‭ ‬ونزوح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا‭.‬