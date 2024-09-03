الصحة العالمية: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال ((تسير على ما يرام)) في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جنيف
– الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة تسير «على ما يرام» في الوقت الحالي، وأن المرحلة الأولى من التطعيم ستتطلب عشرة أيام أخرى على الأقل.
وقال ممثل المنظمة في غزة ريتشارد بيبيركورن خلال مؤتمر صحفي: «يتعين علينا تطعيم 640 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة. في الواقع نحن ندير حملتين. لقد بدأنا المرحلة الأولى الآن وستجرى المرحلة الثانية في غضون أربعة أسابيع».
وبدأت المرحلة الأولى في 31 أغسطس، لكن الحملة واسعة النطاق بدأت الأحد، وهو الموعد الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة «هدنة إنسانية».
وأكد بيبيركورن عبر الفيديو من قطاع غزة: «حتى الآن، تسير الأمور على ما يرام» مضيفا «نأمل أن يستمر ذلك، وأن تساهم فيه جميع الأطراف، لا يزال أمامنا 10 أيام، 10 أيام على الأقل» لإتمام هذه الجولة الأولى من التطعيم.
وتجري حتى الآن عمليات التطعيم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.
ويبلغ إجمالي عدد الأطفال دون سن العاشرة الذين تم تطعيمهم حتى الآن 161 ألف طفل، «وهو ما يتجاوز الهدف المقدر بـ156500 طفل» في هذه المنطقة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأوضح بيبركورن «ربما قللنا من تقدير عدد السكان في المنطقة الوسطى» من قطاع غزة.
والخطة تتمثل في تطعيم 340 ألف طفل في جنوب القطاع و150 ألفا في شماله.
وتسببت العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من اكتوبر في كارثة إنسانية وصحية ونزوح جميع سكان القطاع الذي يعد 2 , 4 مليون نسمة تقريبا.
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