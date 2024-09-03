بعد 33 عاما.. سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأغلقت‭ ‬السفارة‭ ‬السويسرية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أبوابها‭ ‬إبان‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البعثات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأخرى‭ ‬هناك،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعادة‭ ‬فتحها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.

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وفي‭ ‬بيان‭ ‬أمس،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السويسرية‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬تحسن‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الأمان‭ ‬الآن‭ ‬عودتها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬أصبح‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬متزايد‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬جسر‭ ‬هوة‭ ‬الخلافات‭ ‬والقيام‭ ‬بدور‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬السفارة‭ ‬هو‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭.

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وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قام‭ ‬العراق‭ ‬بأدوار‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.

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واوضح‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬موارده‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬وتنوعه‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬يوفر‭ ‬العراق‭ ‬فرصا‭ ‬مهمة‭ ‬للتصدير‭ ‬والاستثمار‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬للشركات‭ ‬السويسرية‮»‬‭.

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