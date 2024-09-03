بعد 33 عاما.. سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعادت سويسرا فتح سفارتها في العراق بعد فترة إغلاق دامت
33 عاما.
وأغلقت السفارة السويسرية في بغداد أبوابها إبان حرب الخليج الثانية في عام 1991، وعلى عكس العديد من البعثات الأوروبية الأخرى هناك، لم يتم إعادة فتحها حتى الآن.
وفي بيان أمس، قالت وزارة الخارجية السويسرية إن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير بعد سنوات من الصراع لدرجة أنه بات من الأمان الآن عودتها مرة أخرى إلى العراق.
وأضاف البيان أن العراق أصبح يلعب دورا متزايد الأهمية في جسر هوة الخلافات والقيام بدور الوساطة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أحد أهداف السفارة هو تعزيز العلاقات الثنائية.
وأضاف البيان، أنه «في غضون السنوات الأخيرة، قام العراق بأدوار فاعلة من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة».
واوضح البيان أيضا أنه «بفضل موارده من الطاقة وتنوعه الاقتصادي، يوفر العراق فرصا مهمة للتصدير والاستثمار على المدى الطويل للشركات السويسرية».
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