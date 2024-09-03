تغطية الإصدار المائتين وتسعة وعشرين لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 229 (
ISIN
BH 0001344629) من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 5 سبتمبر 2024 إلى 6 مارس 2025. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.94 % مقارنة بسعر العائد 6.29 % للإصدار السابق بتاريخ 1 أغسطس 2024، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 396 % .
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