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تغطية الإصدار المائتين وتسعة وعشرين لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية القصيرة الأجل

9/3/2024 7:08:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬229‭ (‬ ISIN ‭ ‬ BH 0001344629‭) ‬من‭ ‬صكوك‭ ‬التأجير‭ ‬الإسلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬القصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الإصدار‭ ‬26‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬182‭ ‬يوماً،‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬مارس‭ ‬2025‭. ‬ويبلغ‭ ‬العائد‭ ‬المتوقع‭ ‬لهذه‭ ‬الصكوك‭ ‬5‭.‬94 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬العائد‭ ‬6‭.‬29 % ‭ ‬للإصدار‭ ‬السابق‭ ‬بتاريخ‭ ‬1‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬396 % ‭.‬

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